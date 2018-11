Negrescu, replica pentru Iohannis: Analiza MAE dupa plecarea mea arata ca totul a fost lasat in grafic, politic si logistic

Fostul ministrul delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu afirma, in replica la afirmatiile facute duminica la Bruxelles de catre presedintele Klaus Iohannis referitoare la pregatirile pentru asigurarea de catre Romania a presedintiei rotative a Consiliului UE, ca analiza facuta de MAE, in urma plecarii sale, a aratat ca "totul a fost lasat in grafic atat pe dimensiunea politica cat si logistica".