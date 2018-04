Nelu Ploiesteanu, impietrit de durere dupa moartea fiului: „Nu am vazut in viata mea atata durere”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andrei Mihalache, varul lui Nelu Ploiesteanu, a vorbit despre durerea cunoscutului artist. Varul lui Nelu Ploiesteanu a fost rugat de insusi marele lautar sa vorbeasca in numele sau pentru emisiunea „Rai Da’ Buni”. Barbatul a povestit cu lacrimi in ochi momentele prin care trece Nelu Ploiesteanu in prezent. „Nelu nu a vrut sa vorbeasca pentru altcineva, doar pentru voi. E cumplit prin ce trece acum. Nici nu gasesc cuvintele necesare ca sa spun cata durere are in suflet. Toti sunt inmarmuriti. Nu este in stare sa scoata doua cuvinte. Trebuie sa plangi si sa taci din gura. El mai are inca patru fete, toate sunt indurerate si cu sufletul vai de maiculita lor. A fost ideea noastra sa vina aici o ambulanta, ...