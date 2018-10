Nemulțumiri in PSD pe tema OUG promovata de Toader: Am senzația ca umbra lui Macovei și Pruna a acoperit gandirea acestei ordonanțe

Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat duminică, pentru Mediafax, despre textul OUG pe legile justiției, că formula revocării membrilor CSM e „stupidă”, prevederea legată de răspunderea magistraților este „o bătaie de joc”, motiv pentru care Guvernul ar trebui să respingă ordonanța.

„Ridică mari semne de întrebare. Am senzația că umbra lui Macovei și Prună a acoperit gândirea acestei ordonanțe, dincolo de faptul că ordonanța este foarte mult extinsă față de ceea ce părea să fie subiect de discuție pentru o eventuală modificare. De exemplu, am întâlnit formule de tipul , am găsit formula absolut stupidă legată de revocarea membrilor CSM în care judecătorii, respectiv procurorii, votează pentru revocare dar după aia se pronunță CSM-ul cu majoritate de voturi” a declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, întrebat ce observații are cu privire la textul ordonanței de urgență de modificare a legilor justiției pe care Ministerul Justiției l-a trimis CSM-ului.

Șerban Nicolae a precizat că Guvernul nu ar trebui să aprobe, luni, această formă a OUG pe legile justiției.

„Am senzația că ceva din capitolul coerență logică și continuitate s-a frânt pe toate planurile. Eu sper să nu rămână așa și în niciun caz să nu aprobe Guvernul o asemenea ordonanță. Ea practic anulează toată munca pe care am făcut-o în materie de reformă a legilor justiției”, a indicat acesta.

Liderul senatorilor PSD a adăugat că modificarea legată de răspunderea magistraților este „o bătaie de joc”.

„În materie de răspundere a magistraților, am senzația că deja este o bătaie de joc, sper să nu fie chiar textul corect, sper să fi apărut în presă un text greșit, un text de lucru, un text făcut de niște oameni foarte, foarte slab pregătiți și cu apucăturile securiste de pe vremea Macovei-Prună. Altfel, nu îmi explic de ce s-a ajuns din nou la formula în care să nu se răspundă la nivel de magistrați niciodată și să nu se găsească niciun fel de soluții funcționale pentru independența justiției”, a punctat Nicolae.

Social-democratul a menționat că prevederea legată de revocarea CSM este „o inepție”.

”Eu sigur aș vrea ca nu aceasta să fie ordonanța pe care să o aprobe Guvernul mâine (luni - n.r.), ci să se rezume strict la chestiunile legate de vechimea necesară pensionării magistraților, respectiv să se revină la formula cu 25 de ani de vechime minim în magistratură, și de asemenea să reglăm chestiunea legată de majoritatea necesară revocării membrilor aleși ai CSM. Dincolo de aceste două aspecte, nu văd nicio justificare pentru ordonanța de urgență. În niciun caz nu există justificare pentru a se umbla la răspunderea magistraților, în niciun caz nu există justificare pentru a se umbla din nou la revocarea membrilor CSM prin votul majorităților membrilor plenului, ceea ce este o inepție, și în general ar trebui să se umble cât mai puțin după o dezbatere care a durat un an de zile în Parlament, chiar nu cred că mintea luminată a unor funcționari din Ministerul Justiției au găsit soluțiile pe care le-au ținut ascunse până acum”, a declarat Șerban Nicolae.

În Ordonanța pe legile justiției, care a ajuns vineri seară spre aviz la CSM, sunt prevăzute o serie de modificări, între care se numără și amânarea pensionării anticipate a magistraților întrucât va avea un impact major asupra funcționării instanțelor și parchetelor. Astfel, se amână prevederile privind pensionarea anticipată până la data de 31 decembrie 2022.

În OUG se arată că se va adopta un nou alineat la articolul 54 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor ce prevede numirile în funcțiile de conducere de la Parchetul General, DNA, și DIICOT. Potrivit Ordonanței, alineatul introdus arată că selecția procurorilor-șefi se realizează pe baza unui interviu, în cadrul căruia candidații vor susține un proiect și, pentru a fi asigurată transparența procedurii, audierea se va transmite în direct, audio-video pe pagina de internet a Ministerului.

Ordonanța vizează și adoptarea modificării articolului 96 din Legea 303 privind prejudiciile. Astfel, potrivit documentului, Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, urmează să exercite acțiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului dacă, în urma raportului Inspecției Judiciare rezultă că eroarea judiciară a fost exercitată de magistrați cu rea credință sau gravă neglijență.

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, că „de principiu” va avea loc luni, la ora 09.00, o ședință de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justiției, înainte ca premierul Viorica Dăncilă să plece într-o deplasare externă.