Nemultumiri: Radu Mazare, prima reactie oficiala dupa cei noua ani de inchisoare primiti in Dosarul Retrocedarilor

, fostul primar al municipiului Constanţa, este nemulţumit de pedeapsa primită în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, respectiv nouă ani de închisoare. Drept urmare, Radu Mazăre a formulat o contestaţie în anulare, acţiunea reprezentând în fapt o cale extraordinară de atac prin intermediul căreia se urmăreşte, în cazul nostru, anularea deciziei pronunţate, rejudecarea ori completarea judecăţii în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa.Contestaţia în anulare a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, iar în prezent se află în procedură de cameră preliminară. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior.Trebuie precizat că, alături de, acestui demers i s-au alăturat şi alte persoane condamnate în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, respectiv:, condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani,, condamnat la trei ani de închisoare,, condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani şi, condamnat la şase ani de închisoare.În 2005, procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au deschis dosarul penal cu numărul 29/P/2005, în care primarul Constanţei de la vremea respectivă,, era cercetat pentru modul în care fuseseră restituite terenurile deţinute de foştii boieri ai oraşului şi preluate în timpul regimului comunist. După trei ani de anchetă, în luna octombrie 2008, DNA a trimis dosarul spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti. Potrivit rechizitoriului, prejudiciul a fost estimat la 114 milioane de euro. Acuzaţi:, pe atunci primar al Constanţei,, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, şi alţi angajaţi ai Primăriei Constanţa, oameni de afaceri, societăţi, evaluatori şi notari publici. În total, 37 de inculpaţi.În acest dosar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dictat aproape 120 de ani de închisoare:: nouă ani de închisoare: cinci ani de închisoare.: şase ani şi zece luni de închisoare.: şapte ani şi şase luni de închisoare.: cinci ani de închisoare.: patru ani de închisoare.: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.: patru ani de închisoare.: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.: patru ani de închisoare.: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.: cinci ani şi şase luni de închisoare. Foarte important, Înalta Curte a trimis spre rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti cu privire la infracţiunea de uz de fals, în formă continuată, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969), reţinută în sarcina inculpatului Giurgiucanu Georgică.: cinci ani şi şase luni de închisoare.: doi ani se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: cinci ani de închisoare.: cinci ani de închisoare.: cinci ani de închisoare.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: trei ani de închisoare.: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Înalta Curte a încetat procesul penal faţă de inculpatulpentru infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, prevăzută de art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale (pct. F - Rechizitoriu).: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: şase ani de închisoare.