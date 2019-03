Nemultumita de culoarea mobilei, dupa trei ani si-a dat seama ca trebuia sa dea jos folia de protectie!

O femeie care a petrecut trei ani nemultumita de faptul ca dulapul ei albastru nu se potrivea cu nimic din restul mobilierului, a fost socata sa descopere ca aceasta culoare era, de fapt, un strat de folie de protectie pe care nu o daduse jos. Dulapul ei era complet gri!

Kayleigh Greer, in varsta de 35 de ani, a cumparat dulapul de 150 de lire sterline in vara anului 2016. Mama a trei copii din Stevenage, Hertfordshire, a spus ca a cerut magazinului alte culori, dar a fost fortata sa cumpere dulapul albastru, deoarece era singurul in stoc - in ciuda faptului ca nu se potrivea cu dormitorul lor gri si argintiu.

Si-a dat seama ca a uitat sa dea jos folia de protectie, dupa trei ani

Cuplul a observat o banda protectoare in partea de sus a fiecarui sertar, dar a decis sa o pastreze. Nicio clipa nu s-au gandit ca dulapul este, de fapt, gri. Anii au trecut, iar saptamana trecuta Kayleigh a facut curatenie generala in casa si a decis sa scoata banda.

In timp ce descoperirea a venit ca un soc, Kayleigh spune ca este ca si cum ar avea un dulap nou, care se potriveste acum cu restul mobilierului, "fara a cheltui un ban".

"Cand am inceput sa tragem de folie, am observat ca se ridica si m-am panicat, crezand ca am distrus dulapul. Insa, sub ea era un gri foarte frumos. Arata uimitor. Am intrebat daca au facut-o intr-o alta culoare si au spus nu. Nu voiam cu adevarat un dulap albastru, dar am crezut ca era cel mai aproape de dormitorul pe care l-am vazut.", a mai spus Kayleigh, potrivit Daily Mail.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.