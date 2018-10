Nepal. Cel puțin opt alpiniști ai unei expediții au murit

Eșecul referendumului pentru familie. Remus Borza prezinta consecințele, cat și o serie de teme ce ar trebui supuse votului popular Deputatul Remus Borza a publicat sâmbătă, 13 octombrie, pe blogul său un editorial în care analizează implicațiile eșecu ...

Gabriela Firea a anunțat că 41 de clădiri din centrul Capitalei sunt în proces de reabilitare și consolidare. În anul 2018, pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, Primăria Capitalei a alocat un buget de 10 milioane de euro. Primăria Municipiului Bucureşti, prin Compania Municipală Consolidări, a anunțat că va continua programul de punere în siguranţă, […]

Primaria Capitalei lanseaza proiectul Smile: ofera 990 de lei copiilor intre 10 și 17 ani pentru aparate dentare Primăria Capitalei vrea să ofere un sprijin financiar de 990 de lei copiilor cu vârste între 10 şi 17 ani care au nevoie ...

Căpitanul naționalei României, Cristi Săpunaru, a ținut în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului de mâine de pe „Național Arena" cu Serbia să-i felicite pe „tricolorii" mici pentru victoria pe care aceștia au obținut-o cu Țara Galilor, rezultat prin care România și-a asigurat practic calificarea la turneul final al Campionatului European de anul viitor din […]

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sâmbătă dimineață (13 octombrie), că un exerciţiu naţional intitulat „Seism 2018" a început la ora 9.00. Scenariul acestuia presupune că s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Exercițiul national „Seism 2018" constă în punerea în aplicarea a Concepției […]

Croația și Anglia s-au anihilat reciproc în duelul în cadrul etapei a III-a din din cadrul Grupei a IV-a Seria A în Liga Națiunilor, terminând nedecis, scor 0-0 într-o grupă dominată autoritar de Spania, care este lider cu șase puncte din tot atâtea posibile. Pentru Croația și Anglia acesta este primul punct câștigat în grupă. […]

Un nou caz șocant de inconștiență la volan a curmat viața unei fetițe de 9 ani și a băgat un băiețel de 2 ani în spital, cu coloana ruptă. Florin Muntean și-a pierdut viața în timp ce făcea LIVE pe Facebook și conducea cu o viteză excesivă. Se par că bărbatul obișnuia să facă astfel […]

Presedintele PMP: Iohannis sa convoace referendum daca Parlamentul respinge alegerea primarilor in doua tururi Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a anunţat, sâmbătă, că partidul a strâns un milion de semnături în favoarea legii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, iar dacă Parlamentul respinge legea, atunci şeful statului ar trebui să convoace un referendum pe această temă.

MApN participa la exercițiul de intervenție la un cutremur major: Statul Major a activat grupa de raspuns in situații de urgența Ministerul Apărării Naţionale participă, alături de structurile cu responsabilităţi în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, la exerciţiul naţional SEISM 2018, planificat de Ministerul Afacerilor Interne, arată un comunicat al MApN, potrivit Agerpres. ...