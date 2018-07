Nereguli cu duiumul la statiile de betoane din Iasi. Unde au descoperit inspectorii cea mai grava abatere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unor sesizari aparute in mass-media si pe retelele de socializare, dar si a unor interpelari facute in plenul Consiliului Local, municipalitatea a initiat o serie de controale ale statiilor de betoane din Iasi. Acestea au fost facute de lucratorii Biroului Protectia Mediului din cadrul Politiei Locale. Astfel, au fost identificate si verificate 10 statii de betoane, dupa cum urmeaza: SC Geprocon SA (strada Aeroportului, nr. 1), SC BCC Agregate Betoane SA (soseaua Ungheni, nr. 12), SC HeidelbergCement Romania SA (strada Sf. Ioan, nr. 1), SC Constructii Hidrotehnice SA (strada Aurel Vlaicu, nr. 88A), SC TVI Construct SRL (soseaua Iasi - Tomesti, nr. 19A, km 1), SC ELRO Beton SRL (soseaua Nicolina, nr. 175), SC West Star SRL ...