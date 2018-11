Netanyahu anunța o posibila reuniune Israel-Bulgaria-Serbia-Grecia-Romania, in 2019: Popoarele noastre au niste sentimente pozitive unul fata de celalalt

Caz tulburator la Pitesti! Un politist si-a impuscat copilul de trei ani, apoi s-a sinucis Un poliţist şi-a ucis copilul de trei ani și șapte luni, apoi s-a sinucis. Cei doi au fost găsiţi în locuinţa bărbatului, de soția de care divorțase de curând, care a sunat la 112 solicitând deblocarea uşii aprtamentului din municipiul Piteşti în care se aflau fostul soţul şi copilul său. Din ...

Romania a obtinut prima medalie la Mondialele de haltere. Cristina Iovu, pe podium Sportiva română Cristina Iovu a cucerit bronz la stilul aruncat, în cadrul cat. 55 kg, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de haltere de la Aşgabat (Turkmenistan), informează România TV. Cristina Iovu, născută la Chişinău şi care în trecut a reprezentat Republica Moldo ...

Mesaj emotionant al fiicei medicului Marin Burlea, care facea naveta la Tulcea, pentru a ajuta copiii bolnavi S-a împlinit o săptămână de la decesul medicului ieşean Marin Burlea, prilej cu care fiica lui a publicat o serie de imagini mai puţin cunoscute din tinereţea acestuia, scrie România TV. Alături de fotografii, ea a mai transmis şi un mesaj emoţionant în memoria celui ...

Statistica ingrijoratoare: Romania este intre primele 10 tari, la nivel global, ca suprafata construita expusa cutremurelor La nivel mondial, Romania se regaseste printre primele zece tari dupa suprafata construita expusa riscului seismic, potrivit asiguratorului PAID Romania, prin intermediul caruia se incheie politele obligatorii pentru locuinte.

Elena Udrea ramane in inchisoare in Costa Rica. Cererea de eliberare a fost respinsa UPDATE Si Alina Bica sta dupa gratii Cererea Elenei Udrea de eliberare din arestul din Costa Rica a fost respinsa, scrie presa din Costa Rica.

Un fost ministru al Justiței ii cere public demisia lui Tudorel Toader Fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună, cere public demisia actualului ministru Tudorel Toader şi precizează că aces ...

Criminalul care l-a decapitat pe Daniel Correa Freitas și-a recunoscut fapta. Motivul pentru care l-a torturat pe fotbalistul de 24 de ani Mijlocaşul brazilian Daniel Correa Freitas (24 de ani), împrumutat de Sao Paulo la formaţia Sao Bento, în Liga 2, a fost găsit mort într-un tufiş, fiind aproape decapitat şi lăsat fără organele genitale, se arată într-un comunicat emis de club. Poliţia locală a anunţat că el a fost torturat înainte de a fi ucis, titrează

Scene uluitoare pe șosea din Vaslui! Un motociclist a fost aruncat zeci de metri, dupa un impact violent cu o duba! VIDEO Un grav accident de circulație s-a petrecut în județul Vaslui, unde un tânăr motociclist a fost aruncat zeci de metri, în urma unui impact cu o dubă. Motociclistul avea viteză mare, iar mașina din fața lui care a făcut la stânga l-a surprins. Acum, bărbatul se află la spitalul de neurochirurgie din Iași. Imaginile uluitoare

Cutremurator! Polițistul care și-a impușcat copilul, apoi s-a sinucis, este fiul unui lider PNL din Argeș Marius Franţescu, polițistul din Pitești care și-a împușcat propriul copil, apoi s-a sinucis, este fiul președintelui PNL Mioveni. Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, spune că îl cunoștea tatăl criminal drept un "copil cuminte". Citește și: Ce spune vecina polițistului care și-ar fi împușcat copilul de trei ani: "Așa părea ca om!" Polițistul care și-a împușcat