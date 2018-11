Netanyahu ar pute participa la investirea lui Jair Bolsonaro drept mulțumire pentru mutarea ambasadei Braziliei la Ierusalim

Noul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a afirmat într-un interviu pentru Israel Hayom, că va muta ambasada Braziliei la Ierusalim. De asemenea, el a afirmat că va închide ambasada Palestinei din Brazilia pentru că Palestina nu este o ţară. Totodată, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va participa, probabil, la ceremonia de învestire de pe 1 ianuarie a lui Bolsonaro, un pas simbolic care reprezintă o schimbare în relaţiile dintre cele două ţări, scrie The Jerusalem Post.

"Israelul este un stat suveran. Dcă decideţi în privinţa capitalei, vor acţiona în consecinţă. Când am fost întrebat în canpanie dacă voi reloca ambasada, am spus că da şi că sunteţi singurii care poat decide cu privire la capitala Israelului, nimeni altcineva", a spus el.

În ceea ce priveşte Palestina, răspunsul lui Bolsonaro a fost: "În ceea ce priveşte ambasada palestiniană, a fost construită prea aproape de palatul prezidenţial, aşa că intenţionăm să o mutăm. Nu există altă cale, în opinia mea. dincolo de asta, Palestina trebuie să fir mai întâi un stat pentru a avea dreptul la o ambasadă".

De asemenea. conform cotidianului brazilian Folha de S. Paulo, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis lui Bolsonaro că doreşte să participe la ceremonia de învestire luni, într-o convorbire telefonică în care l-a felicitat pentru câştigarea alegerilor.

„L-am felicitat pentru victorie. I-am spus că sunt sigur că victoria lui va duce la o prietenie minunată între popoarele noastre şi la crearea unor legături puternice între Brazilia şi Israel. Aşteptăm vizita sa în Israel”, a scris Netanyahu pe Twitter.

Bolsonaro a răspuns pe Facebook: „Tocmai am auzit cuvinte incredibile din partea prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, precum şi de la ambasadorul israelian, Yossi Shelley. Legăturile noastre vor duce la acorduri mutuale din care vor avea de câştigat naţiunile şi cetăţenii noştri”.

La mai puţin de 24 de ore de la victoria sa, Bolsonaro l-a primit pe Shelley şi pe consulul de onoare din Rio, Osias Wurman, în apartamentul său pentru o întâlnire privată.

„A fost o conversaţie excelentă, deschisă, între prieteni”, a declarat Sehlley despre întâlnirea discuţia dintre Netanyahu şi Bolsonaro. „S-au întâlnit o singură dată, în Israel, acum doi ani şi jumătate, dar s-a putut simţi că este mai mult decât o conversaţie de curtoazie. S-a simţit chimia”, a adăugat el.

Într-un interviu, în campanie, Bolsonaro a spus că Israelul va fi prima ţară pe care o va vizita ca preşedinte.

„Anul trecut am fost în Israel pentru opt zile. Am simţit că este o altă ţară cu care am putea dezvolta legături mai puternice. Am mers să văd cum este agricultura în deşert. Cum ar putea un loc cu precipitaţii mai scăzute decât în regiunile noastre de nord-est să aibă destulă mâncare şi să şi exporte produse alimentare în Europa, iar nord-estul Braziliei moare de foame”, a declarat Bolsonaro luna trecută într-un interviu pentru i24.

El a declarat că Brazilia şi Israelul ar trebui să facă o echipă.

Dacă Netanyahu va participa la ceremonie, ar fi prima vizită din istorie a uni prim-ministru israelian în Brazilia. Netanyahu a fost primul premier israelian care a vizitat America Latină, în septembrie 2017 el mergând în Argentina, Columbia şi Mexic.

Brazilia, sub conducerea Partidului Muncitorilor, de stânga, a avut o poziţie pro-Palestina în ultimii 15 ani.