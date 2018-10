Netflix va distribui filmul lui Steven Soderbergh despre Panama Papers

Platforma online Netflix va distribui lungmetrajul regizorului american Steven Soderbergh numit "The Laundromat", despre scandalul Panama Papers, potrivit site-ului de specialitate Deadline. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); David Schwimmer (cunoscut din serialul "Friends") s-a alăturat distribuţiei care îi include pe Gary Oldman (care a primit premiul Oscar pentru interpretarea lui Winston Churchill în "Darkest Hour"), Meryl Streep (cel mai recent rol în "The Post") şi Antonio Banderas ("Life Itself"). Filmul are un scenariu de Scott Z. Burns, bazat pe cartea lui Jake Bernstein "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Producători sunt Lawrence Grey, Gregory Jacobs, Michael Sugar, Burns şi Topic Studios. Douglas Urbanski este producător executiv. Dezvăluit în 2016, de cotidianul german Die Süddeutsche Zeitung, cazul Panama Papers a deconspirat peste 11,5 milioane de documente confidenţiale aparţinând firmei de avocatură din Panama Mossack Fonseca, specializată în înfiinţarea de societăţi offshore. Cotidianul german a dezvăluit numele a sute de personalităţi mondiale - sportivi, politicieni, actori, regizori, diplomaţi - care deţineau astfel de societăţi-paravan pentru a evita să plătească taxe. Printre celebrităţi, se regăsesc Vladimir Putin, Donald Trump, fostul premier britanic David Cameron, cineastul Pedro Almodovar, actriţa Emma Watson sau fotbalistul Lionel Messi. Mai multe instituţii media au folosit documentele Mossack Fonseca pentru a expune a ...