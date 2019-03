Neurolog celebru: „Sunt 3 prafuri albe, otravitoare pentru sanatatea noastra”

Intr-un interviu recent, acordat publicatiei Doctorul Zilei, celebrul neurolog prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan vorbeste despre cauzele bolilor noastre, dar si despre 3 „prafuri albe”, despre care spune ca nu au ce cauta in alimentatie, fiind otravitoare pentru organism. ”Ne trezim cu tumori si nu stim de unde au venit. Asa au venit: din ce vorbim, ce gandim, ce simtim si ce facem”, spune Dr. Dulcan.

Profesorul Dulcan crede ca stresul este un factor important de risc pentru noi toti, in ziua de azi, reducandu-ne durata vietii. „Trebuie sa te aperi incercand sa te detasezi, asta inseamna autoeducatie, sa cunosti ceva despre tehnici de aparare de stres si, sigur, sa-l eviti (…) In secolul nostru vorbim de o frecventa din ce in ce mai mare, de o morbiditate crescanda a bolii Alzheimer, deci a pierderii capacitatii intelectuale (…) De exemplu: te duci la seful tau si, daca stii ca o sa-ti faca scandal, deja sa anticipezi, sa incerci sa fii cat se poate de indiferent, sa-ti pui un baraj. E una dintre tehnicile de aparare. Sigur ca nu poti sa eviti complet stresul, fiindca traim intr-o lume in care vrem-nu vrem, avem si stres. Fiecaruia dintre noi i se imbolnaveste cineva, ii moare cineva, ne mor prieteni, ne mor din familie, acestea sunt stresuri care sunt inevitabile, fac parte din biologia noastra„, a declarat el.

In ceea ce priveste cele 3 „prafuri albe, otravitoare pentru sanatatea noastra”, prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan spune clar care sunt acestea: „Sarea multa, zaharul alb si faina alba. Nimeni nu vrea sa manance paine integrala. De ce mancam paine alba, care este secata de toti nutrientii din ea? Painea integrala este cea sanatoasa organismului nostru. Fumatul face, de asemenea, foarte rau, aditivii alimentari care se pun pentru conservare, colorantii, toate aceste lucruri ar trebui sa fie evitate„.

