Nevasta magiciana

Am fost întrebat, vorbele zburând iute la noi, dacă președintele României, Klaus Iohannis, pe care l-am invitat, va veni la spectacolul-concert din 14 august, din curțile Muzeului Pietrei. Va fi o lansare a romanului meu, aici unde a fost scris, ”Despre singurătate”, și un concert susținut d ...

Nepoata lui Bercea Mondial, cea care a accidentat cu mașina un copil în vârstă de 4 ani și a și părăsit locul faptei, băută fiind la volan, va fi cercetată sub control judiciar. Citește mai departe...

Peste 120.000 de pasageri au fost afectati de grevele personalului operatorului Ryanair din luna iulie, iar daca pasagerii afectati ar cere despagubiri prin companiile de specialitate, acestia ar putea incasa peste 33 milioane euro, potrivit datelor AirHelp, companie specializata in obtinerea de com ...

Cancan.ro îți prezintă horoscopul lunar august 2018 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii august 2018 vine cu sfaturi și avertizări importante pentru toate zodiile. Află previziunile astrale pentru fiecare zodie, cu detalii interesante pentru carieră, bani, dragoste și sănătate. Aspectele astrologice importante ale lunii […] The post Horoscop lunar. Previziuni pentru luna august 2018 appeared first on Cancan.ro.