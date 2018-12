New.Flatfy.ro a lansat un catalog de imobiliare noi. Aici veti gasi toate Ansamblurile Rezidentiale din Romania

flatfy cover google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Motorul de cautare Flatfy este un catalog unic cu Complexuri Rezidentiale finisate, care se construiesc si care sunt in stadiu de proiectare. Acum aveti posibilitatea de a vedea 1303 propuneri de Ansambluri Rezidentiale direct de la 530 de dezvoltatori din intreaga tara. Pentru noi este foarte important sa intelegem mai bine dorintele si grijile cumparatorilor si pentru a imbunatati produsul nostru- IT Flatfy face regular sondaje si cercetari. Cumparatorii inainte de a cumpara locuintele proprii vor sa stie cat mai mult despre apartament: materialele peretilor, infrastructura Ansamblului Rezidential, punctele de interes care se afla in jurul acestora si altele. Flatfy a aflat niste probleme pri ...