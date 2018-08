NEWS ALERT! Anuntul care face inconjurul Romaniei: „EL VA FI PRESEDINTELE TARII”

Lupta pentru fotoliul de presedinte se anunta a fi una apriga, cei doi candidati care vor tine capul de afis fiind reprezentantul PSD si Klaus Iohannis. Analistul politic Cozmin Gusa a avansat un scenariu care ii va surprinde pe multi dintre cei care sunt captati de pulsul vietii politice din Romania. Ramane de vazut daca varianta sa va implica anumite contramasuri din partea social-democratilor. Oricum ar fi, avand in vedere tensiunile dintre Iohannis si Coalitia PSD-ALDE, se anunta o lupta mai apriga si mai pasionanta ca niciodata pentru fotoliul de la Cotroceni. 2019 va fi un an de foc.

Totusi, in viziunea consultatului politic, exista o varianta ca reprezentantul PSD sa devina favoritul alegerilor de anul viitor

„Daca Dragnea ramane sef la PSD asa cum arata lucrurile astazi si Iohannis ramane activ asa cum am vazut in ultimele saptamani, Iohannis are prima sansa ca sa castige in 2019. Daca Dragnea va fi schimbat si PSD-ul se trezeste, atunci candidatul PSD are prima sansa”, a declarat Gusa pentru bugetul.ro

Gusa este convins ca si Dacian Ciolos o sa incerce sa obtina fotoliul de presedinte. „Am o parere proasta despre Ciolos. Da, va andica la presedintie. Este suficient de ambitios incat sa nu accepte un joc de coagulare a dreptei si cred ca va dori sa aiba un joc personal, nu atat el, ci cat cei care-l coordoneaza. Eu am avut o surpriza neplacuta cu Ciolos.

Cred ca are destule legaturi in zona ofiterimii din diverse servicii secrete. In primul rand cred ca SIE, cred ca si in SRI, cred ca si pe la fostii sefi de la 2 si-un sfert are fel de fel de conexiuni. Deci Ciolos este supus la multe legaturi, iar el se bazeaza pe foarte putin. Doar pe relatia exceptionala pe care o are cu lidershipul Comisiei Europene, relatiile pe care si le-a facut cat timp a fost Comisar European”, a incheiat Gusa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.