Next level... Somații de plata pe crucile din cimitir

Notificări prin intermediul poștei electronice, sms, poate whatsapp, afiș lipit pe ușă sau alte metode mai convenționale s-au mai auzit. Notificări însă direct pe crucile locurilor de veci Nu. Se întâmplă însă în Constanța acolo unde pe cruci au apărut peste noapte notificări de plată.

Pe crucile unui cimitir din Constanta au aparut hartii prin care concesionarii locurilor de veci sunt somati sa-si achite taxele!

“Avand in vedere ca sunteti concesionarul unui loc de veci aflat in Cimitirul Municipal Constanta, aveti de achitat o taxa anuala pentru intretinerea cimitirului (paza, iluminat, apa, intretinere alei). Pe aceasta cale, va adresam rugamintea, in regim de urgenta, sa asigurati plata taxei anuale”, se arata in notificarea de plata.

Un barbat care a venit sa isi planga dorul pentru sotia decedata i-a vazut pe cei care lipeau afisele si nu s-a putut abtina sa nu rada in hohote la cat de ridicola ii parea situatia.Indicand unul dintre morminte, acesta a izbucnit: “la oamenii astia nu a mai venit nimeni la mormant de 5 ani. Am inteles ca nu au avut copii. Asa ca cine sa plateasca? Tot ei, saracii? O sa va achite nota de plata de pe lumea cealalta”, a declarat barbatul pentru constantadeazi.ro

Situatia nu este deloc singulara, in cimitir fiind foarte multe locuri de veci care par de-a dreptul in paragina, marturie a faptului ca urmasii fie nu exista, fie nu au mai trecut pe acolo de multa vreme, deci nu o sa ia prea repede masuri pentru plata taxei.