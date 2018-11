Nici Liviu Dragnea nu l-a UMILIT in halul asta! Ludovic Orban, despre Dacian Cioloș: 'Stai la televizor și mananci popcorn, e mai ușor sa iți dai cu parerea'

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la un post TV, că nu înțelege ce interese politice are Dacian Cioloș, ”care nici măcar nu și-a înregistrat partidul”, afirmând că fostului premier îi e mai ușor ”să-și dea cu părerea” când ”stă la televizor și mănâncă popcorn”.

”El nu contează în ecuația asta (în contextul moțiunii de cenzură - n.r.). Eu nu înțeleg ce interese politice are, că nici măcar nu și-a înregistrat partidul până acum. Este într-adevăr ciudat faptul că de o bună bucată de vreme a atacat PNL și USR. A atacat și USR, a zis că e partid de nișă. El nu are partid... Îmi place, face aprecieri... E mai greu să intri în teren să joci fotbal 90 de minute, să faci performanță... Așa, să stai la televizor și mănânci popcorn, e mai ușor să îți dai cu părerea, să dai sfaturi. Dar nu e relevant. În momentul de față nu are nicio relevanță în ceea ce privește bătălia politică, decât că din când în când mai face câte o postare”, a declarat Ludovic Orban la B1 Tv.

El a mai spus că nu a comunicat în ultima perioadă cu Dacian Cioloș.

”Îmi pun serioase semne de întrebare în ce măsură înțelege că totuși adversarul nostru este actuala coaliție guvernamentală, mai ales încrengătura de relații nepotrivite, la limita legii, care există în interiorul acestei structuri care domină în mod nelegitim puterea de astăzi în România”, a mai spus Orban.

