Nici meteorologii nu mai inteleg ce se intampla! Vremea o ia razna in perioada urmatoare: "Nu a mai fost niciodata asa"

Vremea se va mentine calda in toata tara sambata, iar temperaturile vor ajunge pana la 22 de grade in sudul Munteniei si al Dobrogei, cu ploi in cea mai mare parte a tarii, spre seara. Duminica, vremea se va raci brusc, iar maximele nu vor mai depasi 6 grade Celsius. Meteorologii spun ca temperaturile se vor mentine foarte scazute toata saptamana viitoare. De sambata, de la ora 14.00, intra in vigoare o atentionare cod galben de ploi in zona de vest a tarii, iar incepand de la ora 18.00 va fi in vigoare o avertizare cod galben de lapovita si ninsoare, cu intensificari ale vantului, in jumatatea de nord a Moldovei si in zona Carpatilor Orientali. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), sambat ...