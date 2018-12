Nici MOȘU' nu le ghicea: Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, joi, 6 decembrie

Joi, 6 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Centenar 1918-2018 care au avut loc duminica, 2 decembrie, Loteria Romana a acordat 36.804 castiguri in valoare totala de 19.227.090,09 lei.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele câștigătoare JOI

Joker: 37 36 18 39 7 +3

Loto 5 din 40: 21 15 10 12 31 26

Noroc: 5 4 4 7 4 7 6

Super Noroc: 6 4 1 6 1 3

Noroc Plus: 7 0 8 8 2 0

Loto 6/49: 19 14 7 34 20 41

Citește și: S-a decis! Exemplu pentru Firea, transport public gratuit

In urma castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei, respectiv cate 100.000 de lei pentru fiecare din TRAGERILE LOTO 6/49 din 6 decembrie, 9 decembrie, 13 decembrie, 16 decembrie si 20 decembrie a.c.

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 1,3 milioane lei (peste 278.000 de euro).

Citește și: Vești proaste! Prețul spot al kWh atinge recordul anului

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 2,6 milioane lei (peste 557.000 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 366.000 de lei(peste 78.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 21.500 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 567.000 de lei (aproximativ 122.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 174.400 de lei (peste 37.400 de euro).

Citește și: Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a făcut anunțul! Ce se va întâmpla cu prețul călătoriei cu metroul

Câștigătorul premiului de categoria I obținut la Tragerea Suplimentară Loto 6/49, din data de 2 decembrie 2018, și-a ridicat miercuri banii. Premiul de categoria I, în valoare de 17.347.829,07 lei (peste 3,72 milioane de euro), este cel mai mare câștigat anul acesta. La acest premiu se aplică un impozit de 25 la sută.

Posesorul biletului norocos este din Timișoara, are în jur de 70 de ani și este un jucător constant al jocurilor loto de peste 50 de ani, informează Loteria română. Acesta este primul său câștig major, iar cele șase numere norocoase au semnificație personală.

Citește și: Comisia Europeană a decis acest lucru iar românii trebuie să aplice

A aflat că este marele câștigător a doua zi după tragere, dintr-un ziar local, al cărui abonat este. „Numai cel care joacă câștigă!" – este mesajul pe care câștigătorul îl transmite jucătorilor. El s-a prezentat miercuri la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica premiul.

Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Citește și: Noi kilometri de autostradă vor fi deschiși până la finalul anului. Despre ce autostradă este vorba

Biletul norocos l-a jucat la o agenție din Timișoara și l-a completat cu o variantă simplă. Costul a fost de doar 10,50 lei. Cu același bilet, jucătorul a mai câștigat și un premiu de categoria a IV-a la Tragerea Principală Loto 6/49, în valoare de 30 lei.

Premiul de duminică este cel de-al cincilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49 și, până la această dată, este cel mai mare premiu câștigat în acest an la acest joc.

Citește și: Vești bune pentru cei care angajează acest tip de persoane! Vor primi o subvenție lunară

Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a câștigat în data de 19.07.2018 și a fost în valoare de 9.720.865,12 lei.