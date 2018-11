Nick Cave, despre moartea fiului sau intr-o scrisoare catre o admiratoare: Exista o durere imensa care ne copleseste

Muzicianul Nick Cave a împărtăşit o scrisoare emoţionantă în care vorbeşte despre cum încă simte prezenţa fiului său Arthur, care a murit în 2015, la vârsta de 15 ani, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Artistul australian a răspuns la o scrisoare a unei admiratoare în care ea îi spune că încă simte "o oarecare comunicare" cu familia şi prietenii care au murit recent. Cave i-a replicat: "Dacă iubim, îi plângem... eu simt prezenţa fiului meu, peste tot, dar s-ar putea să nu fie aici". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Arthur, fiul lui Nick Cave, a murit în Marea Britanie după ce a căzut de pe o stâncă în Brighton. Cave este cunoscut în calitate de lider al formaţiei Nick Cave and the Bad Seeds. A fost descris drept "unul dintre cei mai intenşi şi emoţionanţi artişti într-un spectacol live". Muzicianul a publicat scrisoarea la începutul săptămânii, pe The Red Hand Files, un site pe care îl foloseşte pentru a comuncia cu fanii. O admiratoare din Statele Unite i-a scris: "Am trecut deja prin moartea tatălui meu, a sorei mele şi a primei mele iubiri în ultimii ani şi simt că am ceva de comunicat cu ei, în special prin intermediul viselor. Mă ajută. Tu şi Susie simţiţi că fiul vostru Arthur este cu voi şi comunică în acelaşi fel?". Cave i-a mulţumit pentru "întrebarea frumoasă" şi i-a împărtăşit cum face faţă durerii. "Durerea şi dragostea sunt pentru totdeauna interconectate. Durerea este teribila reamintire a unei iubiri profunde şi, la fel ca dragostea, nu poate fi negociată. Există o imensitate a durerii care ne copleşeşte", a scris Ca ...