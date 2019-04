Nickelodeon a lansat in Romania canalul Nicktoons

Nicktoons google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nickelodeon a lansat astazi, in Romania, canalul Nicktoons, dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 4 si 10 ani. Postul difuzeaza desene animate neintrerupt si va completa, alaturi de Nickelodeon si Nick Jr, portofoliul Viacom Networks. Din grila fac parte productii in premiera si seriale consacrate deja pe Nickelodeon, cum ar fi „Testoasele Ninja”, „Kung Fu Panda: Legendele Teribilitatii”, „Pinguinii din Madagascar” si „SpongeBob Pantaloni Patrati”. Toate productiile sunt in limba romana. Iata cum arata audienta posturilor de televiziune din Romania pentru lunile septembrie si octombrie Nickelodeon Romania si Nick Jr. vor ramane in grila: primul are c ...