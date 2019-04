Nico de la „Insula Iubirii”, surprinsa cu buchetul de mireasa! Ispita Raul a „oficializat” relatia

Sa vezi si sa nu crezi! Raul Popa, ispita de la „Insula Iubirii” le-a facut in aceasta seara o surpriza internautilor. A facut publica o fotografie in care Nico, fosta concurenta, apare cu buchetul de mireasa in mana, pupandu-se cu un misterios barbat.

Sa fie doar o gluma sau Nico chiar si-a gasit fericirea si linistea in bratele acelui tanar? Ei bine, asta ramane de vazut. Cert este ca, ipostaza in care s-au lasat fotografiati da de banuit.

Ispita Raul si-a amintit de nuntile „oficializate” in Thailanda si le-a dezvaluit internautilor ca si de data aceasta tot el este „vinovat”.

Nico a mers pe "Insula Iubirii" alaturi de Catalin. Acesta s-a indragostit acolo de ispita Nicoleta, cu care a avut o relatie si dupa participarea la show-ul din Thailanda. Dupa cateva luni s-a impacat cu Nico, dar lucrurile nu au ai mers asa bine, asa ca au pus punct.

