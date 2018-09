Nicolae Dica și-ar fi dorit ca mijlocașul Kamer Qaka sa ramana la FCSB: Daca ar fi dupa mine, as juca oriunde cu el

Tehnicianul Nicolae Dică a declarat, joi, că şi-ar fi dorit ca mijlocaşul Kamer Qaka să rămână la FCSB, dar nu s-a putut opune deciziei patronului grupării bucureştene, scrie news.ro.

“I-am spus patronului că îmi doresc să rămână pentru că în ultimele jocuri mie mi-a plăcut. M-a impresionat la Qaka faptul că în discuţia cu el mi-a spus: ‘Dacă mă bagi să joc, eu îmi dau viaţa pe teren’. Şi aşa a fost. Am vorbit cu el înainte să plece la Iaşi, i-am explicat că este decizia patronului şi nu am avut cum să mă opun. Dacă ar fi după mine, aş juca oriunde cu el. N-am reuşit să-l conving, mi-a spus că doreşte un alt tip de jucător pe acea poziţie. Nu este primul club în care se decide că jucătorul X nu face parte din lot. Pe acea poziţie aveam mai mulţi jucători şi trebuia să se renunţe”, a spus Dică la Digi Sport.

Tehnicianul a explicat şi de ce Gigi Becali spune la televiziune echipa corectă înainte de meciuri, ceea ce duce la speculaţii că el ar face echipa. “Când se termină meciul, de exemplu acum luni am avut o discuţie la telefon cu patronul. Întreabă: ‘Cum vezi tu echipa?’ Cam aşa este relaţia. În momentul în care eu îi spun jucăm cu echipa X, mă gândesc cred că dacă nu merge echipa facem asta, dacă dânsul vine şi vă spune echipa înainte cu o zi am eu vreo vină? Echipa este făcută de mine şi se ştie. Au mai fost momente când a zis: ‘Nu crezi că e mai bine să joci cu ăla în locul celuilalt?’ De multe ori de exemplu vorbim a doua zi sau a treia zi după meci că ăla nu a avut evoluţii bune şi o să joace X şi el apoi spune la tv: ‘O să joace X’. Au fost momente acum un an când am avut o discuţie la un jucător pe care dânsul chiar insista…”

Nicolae Dică a precizat că discuţiile dinaintea jocurilor explică şi faptul că Gigi Becali spune la tv uneori şi schimbările. “Asta cu schimbările: discutăm, mă gândesc, dacă echipa nu merge, mă gândesc să-l bag pe X în locul lui Y. Sunt momente în care el mai vorbeşte la pauză cu Meme sau cu altcineva şi spune de ce n-a făcut? Mi-a spus acum, la meciul cu Botoşani, mi-a spus că trebuia să mai stea Zlatinski în teren. Eu n-am spus niciodată că jucătorii n-au valoare, întotdeauna am spus că am încredere în jucători”, a adăugat tehnicianul.