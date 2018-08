Nicolae Dica și-ar ma dori un fundaș central

Tayyip Erdogan: Statele Unite au dat Turciei un termen limita pentru eliberarea pastorului american Statele Unite au dat Turciei ca termen limită pentru eliberarea pastorului american Andrew Brunson data de 8 august, termen nerespectat de autorităţile de la Ankara, a declarat duminică preşedintele turc Tayyip Erdogan, relatează Reuters.

ISU Bucuresti: Sapte persoane au avut nevoie de interventia medicilor la protestul de duminica Echipajele SMURD au acordat îngrijiri medicale, la protestul de duminică din Piața Victoriei, pentru șapte persoane, numai un copil în vârstă de 7 ani fiind transportat la spital deoarece acuza dureri toracice, informează ISU București-Ilfov, potrivit Mediafax.Șapte persoane au avut nevoie, la mitin ...

TENSIUNI la mitingul de duminica seara: Jandarmii au extras din multime un suspect in legatura cu violentete de vineri Jandarmii au identificat, la protestul de duminică din Piața Victoriei, un bărbat care ar fi participat la violențele de vineri, când au fost loviți doi jandarmi. Forțele de ordine au ridicat suspectul și l-au condus la secția de poliție pentru verificări, transmite Mediafax.Un bărbat care ar fi par ...

Fantasma pensiilor dublate de PSD: Cateva calcule arata o gaura de 50 de miliarde de lei adusa de noua lege PSD pare ca a intrat deja in campanie electorala si promite din nou bani mai multi pentru pensionari, potrivit proiectului noii Legi a pensiilor. De mentionat este ca actul normativ va intra in vigoare incepand cu septembrie 2021, cand pensiile ar trebui sa se dubleze, comparativ cu cele din 2016.

Cum a esuat atacul lui Dragnea la adresa lui Iohannis pe tema casei din Sibiu. Fiscul: Statul nu este proprietarul imobilului Statul roman nu este in acest moment proprietarul imobilului din Sibiu pierdut in instanta de Klaus Iohannis, potrivit unor precizari facute la sfarsitul saptamanii trecute de Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Sibiu, pentru Ziare.com.

Simona Halep, reacție uluitoare dupa ce a caștigat turneul de la Montreal! E vorba de protestele din București VIDEO Simona Halep, locul I WTA, a câştigat duminică finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, învingând-o pe Sloane Stephens (SUA), locul 3 WTA, în trei seturi, 7-6, 3-6, 6-4. În timpul partidei, mai mulţi spectatori români au strigat lozinci antiguvernamentale. La finalul partidei, Halep s-a adresat acestora, reproșându-le gestul. Ea le-a cerut să

Avem detalii de ultima ora! Scandal pe avare intre Brigitte & Ilie Nastase Sunt semne că ar începe o luptă crâncenă între Ilie Năstase și Brigitte Sfăt pentru bunurile și cadourile dobândite în timpul căsniciei. Bruneta a rămas fără câteva articole vestimentare și tablouri după ce fostul mare tenismen a intrat în vila despre care susține că el a cumpărat-o. Brigitte spune, însă, că a investit jumătate de