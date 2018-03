Nicolae Dica: Puteam sa invingem daca egalam mai repede. Am inteles ca au fost greseli de arbitraj

Tehnicianul Nicolae Dică a declarat, duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, că FCSB s-ar fi putut impune la Cluj-Napoca dacă ar fi egalat mai repede.

“Mă mulţumeşte că am avut încredere până în ultimul minut că putem să egalăm. Şi jocul echipei mă mulţumeşte. Acea decizie a arbitrului a făcut ca echipa CFR să preia conducerea. În repriza a doua am dominat. Acum pot să spun că sunt mulţumit, dar cred că puteam să învingem dacă egalam mai repede. Am înţeles că au fost greşeli de arbitraj. Am înţeles că amândouă (penaltiul şi eliminarea lui Pintilii) nu au fost corecte”, a spus Dică la Digi Sport.

Nicolae Dică a precizat că va discuta cu Denis Alibec, care a avut o ieşire nervoasă după ce a fost schimbat. "Nu ştiu ce a zis, puteţi să îl întrebaţi pe el. Voi avea o discuţie cu el între patru ochi. Până acum nu am mai văzut un jucător care să facă asta. Denis Alibec e singurul care a făcut asta. Am decis să joc cu Denis pentru că Bizonul nu s-a antrenat trei zile, iar Alibec a jucat bine cele 30 de minute cu Viitorul", a explicat el.

Formaţia CFR Cluj a terminat la egalitate, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, în care Andrei Peteleu şi Mihai Pintilii au fost eliminaţi şi oaspeţii au egalat în minutul 90+1.

Au marcat: Culio '38 (penalti) pentru gazde şi Gnohere '90+1 pentru oaspeţi. Culio a deschis scorul dintr-un penalti acordat pentru un henţ în careu al lui Romario Benzar.

În minutul 64, de la CFR Cluj a fost eliminat Peteleu, după ce a primit al doilea cartonaş galben. Opt minute mai târziu, a fost eliminat şi Mihai Pintilii de la FCSB, pentru o intrare la Hoban.