Nicolae Dica: „S-a acumulat oboseala, si fizica, si mentala!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al vicecampioanei României, a pus remiza 2-2 înregistrată la Voluntari cu FC Botoșani în cadrul rundei a VII-a a Ligii I pe seama oboselii acumulate de elevii săi. „Am început foarte bine, am marcat două goluri, conduceam jocul, dar am primit acel gol în minutul 43 şi am făcut o repriză […]

The post Nicolae Dică: „S-a acumulat oboseală, şi fizică, şi mentală!” appeared first on Cancan.ro.