Nicolae Guta nu are pace! Fiul manelistului a fost saltat de politie, in trafic

Sunt probleme mari in familia lui Nicolae Guta, dupa ce fiul sau, Nicu, a fost saltat de politisti si dus la audieri.

In varsta de 25 de ani, Nicu a fost oprit de politia din localitatea Santamaria-Orlea. Initial, fiul lui Nicolae Guta nu a oprit la semnalele agentilor rutieri, ceea ce a dus la declansarea unei urmariri ca in filme.

Intr-un final, Nicu a putut fi tras pe dreapta, moment in care a venit o alta bomba!

Agentii rutieri i-au cerut actele, numai ca sa descopere ca nu avea permis, informeaza autoritatile din Hateg.

„In data de 05.08.2018, in jurul orei 11:20, politistii Formatiunii Rutiere Hateg au efectuat semnalul de oprire al unui autoturism care circula pe D.N. 66, pe raza orasului Hateg. Conducatorul autoturismului nu s-a supus semnalului politistilor rutieri, continuandu-si deplasarea pe sensul de mers Hateg – Petrosani. Prin urmare, politistii au pornit in urmarirea autoturismului in cauza, care a fost oprit pe raza comunei Santamaria-Orlea.

La volanul autoturismului a fost identificat un tanar in varsta de 25 de ani, din municipiul Petrosani, cu privire la care politistii au stabilit, in urma verificarilor efectuate in baza de date, ca avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat”, informeaza biroul de presa.

Fiul lui Nicolae Guta, scandal cu droguri

In septembrie 2016, fiul lui Nicolae Guta a fost implicat intr-un accident rutier, in localitatea Dragutesti, care s-a terminat cu o „vizita” la spital. La momentul respectiv, un martor aflat la fata locului le-a dezvaluit politistilor de la Rutiera ca Nicu avea asupra sa substante interzise, conform Romania TV.

