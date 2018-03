Nicolae Iliescu: Afla secretul campaniei de incriminare a mașinilor la mana a doua. Te crucești

ShareTweet Autoturismele second-hand , aduse din tarile europene bogate ale Europei , fac obiectul , în ultima perioada , unei campanii de incriminare . Se umple Romania de rable , noxele emise de acestea sunt mai mari decat in cazul autoturismelor noi , sunt un pericol pe roti , reprezinta principalele acuze . Asta în cazul persoanelor fizice . Cand vine vorba despre primării , ziarele locale elogiaza importul de autobuze sacond-hand . Nu se mai discuta despre norma de noxe , ca ar fi un pericol pe roti sau ca umplem tara de autobuze rablagite . Inoirea parcului auto , conditii net superioare oferite calatorilor sunt principalele motive . Si de obicei sunt reale , la fel de reale ca si in cazul importului de autoturisme second-hand de catre persoanele fizice .Si glorioasa noastra armata a achizitionat avioane si nave second-hand . Unul din motivele pentru care , persoane juridice sau fizice , nu apeleaza la ultimele realizari din domeniu este legat de insuficienta fondurilor destinate acestor investitii . In cazul persoanelor fizice acest lucru este de necontestat . Gurile rele sustin ca , nu de putine ori , in cazul in care plata se face din bani publici , second-handul are prioritate . Nu grija fata de banul public ar fi principalul motiv . La achizitiile second-hand , comisioanele pot fi mai mari si mai greu controlabile , deoarece stabilirea valorii unui autobuz , de exemplu , are un caracter subiectiv . In cazul achizitiei unui autobuz nou , marja de negociere a unui comision este redusa si poate fi usor stabilita solicitand o oferta din partea producatorului . In aceste cazuri , SIE ar putea investiga tranzactiile facute pe bani publici in cazul achizitiilor second-hand . Ar putea , dar poate prea multe cazuri , daca nu de coruptie , de incompetenta si dezinteres , ar fi devoalate . Iar atat de iubita imagine a Romaniei ar avea de suferit , fara a putea acuza statul paralel , anumiti europarlamentari sau pe atotpotentul Soros . ec. Nicolae Iliescu contact@jurnalulbucurestiului.ro ShareTweet