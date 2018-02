Nicolae Iliescu: Efectul placebo si alimentatia Placebo

ShareTweet Preparat lipsit de orice principiu activ, utilizat in locul unui medicament pentru efectul lui psihologic, zis efect placebo. In practica obisnuita, nu se prescriu preparate placebo, din motive etice: aceasta ar duce la inselarea bolnavului, care ar lua in acest mod un medicament “fals”. Dar, adesea medicamentele adevarate isi datoreaza ceva din activitatea lor efectului placebo, in masura in care bolnavul crede in ele. In schimb, cercetarea medicala este adesea adusa in situatia sa utilizeze preparatele placebo pentru a testa noilemedicamente. Metoda consta in administrarea medicamentului de studiat unui grup de bolnavi si a unui placebo de acelasi aspect unui alt grup. Astfel, se poate sti, comparand evolutia tulburarilor din cadrul celor doua grupuri, daca substanta studiata are sau nu o eficacitate. Bolnavii, intotdeauna informati asupra metodei de experimentare si asupra naturii experientei, nu stiu un singur lucru: caruia din cele doua grupuri ii apartin. Experimentarea este intreprinsa cu acordul lor. [DEX] ,,Specialistii” nostri , care se prezinta ca mari aparatori ai drepturilor consumatorilor , ne avertizeaza ca exista alimente , vandute legal , care ne pericliteaza sanatatea . O intrebare care ma chinuie este de ce daca anumite alimente sunt declarate daunatoare sanatatii sunt admise la vanzare ? Explicatii cum ca importanta este cantitatea consumata intra in contradictie cu modul in care sunt tratate alte produse declarate nocive : alcoolul si tutunul . Ambele sunt suprataxate . Motivatia ca banii incasati suplimentar s-ar duce pe tratarea afectiunilor consumatorilor acestor produse nu ma prea convinge . Dar sa presupunem ca acesti bani ajung in bugetul sanatatii . Ne intrebam , de ce nu se aplica aceeasi logica si in cazul alimentelor care consumate excesiv afecteaza sanatatea consumatorilor . Ca un consum ocazional nu ar fi o problema nu reprezinta un motiv convingator . Si tigarile si bauturile sunt consumate , de unele persoane ocazional . Totusi si acestia platesc aceleasi taxe ca cele platite de cei care consuma frecvent produsele respective . Dar sa ne intoarcem la alimente . Aceeasi ,,specialisti” ne recomanda sa citim eticheta . Ca nu intelegi nimic , din informatiile de pe eticheta , despre cum iti influenteaza sanatatea produsul respectiv , nu prea conteaza deoarece literele sunt atat de mici incat renunti rapid la astfel de cercetari . De ce nu poti citi eticheta ? Se apeleaza la un invers al efectului placebo . Daca nu stii ca ceva iti poate afecta sanatatea , s-ar putea sa nu fii afectat . Mult timp nu s-a stiut ca alcoolul si tutunul afecteaza sanatatea si cu toate acestea efectul psihologic nu a stopat aparitia bolilor caracteristice consumului excesiv . In medicina , se mizeaza pe efectul psihologic , in cazul administrarii a ceva fara valoare , prezentat drept drept un medicament eficient . Dar in practica obisnuita, nu se prescriu preparate placebo, din motive etice: aceasta ar duce la inselarea bolnavului, care ar lua in acest mod un medicament “fals” . In medicina . In alimentatie , motivele etice nu prea au valoare , inselarea consumatorului ca produsul e sanatos face parte din tehnica de marketing . Deci , sa credem ca asa zisii protectori ai consumatorilor isi fac treaba si noi consumam doar produse sanatoase . Poate psihicul nostru ne va feri de consecinte . Pana atunci , tot asteptam ca alimentele daunatoare sanatatii sa fie eliminate sau cel putin sa fie obligatorie o eticheta de o anumita culoare care sa ne avertizeze asupra nocivitatii lor . ec. Nicolae Iliescu contact@jurnalulbucurestiului.ro ShareTweet