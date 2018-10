Nicolae Popa, despre Elena Udrea si Alina Bica: "Cred ca negocierile dumnealor au esuat la un punct anume"

Elena Udrea si Alina Bica 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicolae Popa, fostul director FNI, considera ca Elena Udrea si Alina Bica au purtat negocieri cu autoritatile din Costa Rica, dar fara succes. Potrivit lui Nicolae Popa, sunt doua planuri privind procesul de extradare a Elenei Udrea si a Alinei Bica. „E planul legal, acela in care doamnele au solicitat azil politic, si planul celalalt care se intampla in majoritatea tarilor in care se negociaza. Cred ca negocierile dumnealor au esuat la un punct anume”, a sustinut Nicolae Popa, adaugand ca lui i s-a propus sa dea bani pentru a deveni liber. „Mi-au cerut 2.000.000 de dolari ca sa fiu liber”, a spus el. Vezi si: Oficial din Costa Rica, despre Elena Udrea si Al ...