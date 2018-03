Nicolae Popescu, hacker-ul din Teleorman pentru prinderea caruia FBI ofera o recompensa de un milion de dolari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicolae Popescu este unul dintre cei mai cautati hackeri de catre autoritatile americane, fiind acuzat ca a produs o paguba de peste trei milioane de dolari prin fraude informatice. Nicolae Popescu, originar din Alexandria, este unul dintre cei mai cautati infractori de catre FBI, ocupand un ”meritoriu” loc doi in topul celor mai cautati infractori cibernetici. Hackerul de Teleorman fost prins in cursul anului 2010 de catre procurorii DIICOT in cadrul operatiunii ”Valea Regilor”, insa a reusit sa dispara inainte ca pe numele sau sa fie emisa o ordonanta de retinere. Popescu a fost dat in urmarire de catre cei de la FBI in cursul anului 2012, dupa ce ar fi infiintat o retea prin intermediul ...