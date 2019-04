Nicolae Robu, vicepreședinte PNL, confirma MACELUL dintre liberali: 'E tot supararea de la alegerile locale, ei au suparari si fata de conducerea nationala'

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a declarat luni că alegerile, inclusiv apropiatele europarlamentare, se câştigă prin muncă şi creând o imagine publică a unui partid serios, care nu se iroseşte în dispute interne.

"Aceste alegeri nu se câştigă certându-ne între noi, ci cu multă muncă şi cu o imagine publică de partid serios, care nu se iroseşte în dispute interne. Energiile trebuie să le folosim pentru binele public, nicidecum pentru lupte între noi", a afirmat Nicolae Robu, într-o conferinţă de presă.

Citește și: Olguța Vasilescu îl torpilează pe Klaus Iohannis! Atac fără precedent

Răspunzând întrebărilor presei locale despre absenţa a peste douăzeci de primari de la lansarea candidaţilor PNL la europarlamentare, care a avut loc la sfârşitul săptămânii la Timişoara, Nicolae Robu a explicat că el nu are de dus lupte interne cu absolut nimeni, ci că luptă zilnic cu PSD, în timp ce "alţii, care ar trebui să ne fie apropiaţi (USR-PLUS, n.r.)" îl calomniază săptămânal.

"Eu şi colegii mei am dovedit că ne vedem de treaba noastră, că Sala Olimpia a fost neîncăpătoare. (...). 12 dintre primarii din Timiş au plecat la un eveniment anunţat cu mult timp înainte, în SUA, alţii sunt la cursuri de perfecţionare, cel de la Făget, Marcel Avram, chiar are o problemă ortopedică, dar a avut reprezentanţi din organizaţie prezenţi la miting. Alţii, nu ştiu câţi, nu au vrut să vină", a explicat Nicolae Robu.

Citește și: Rareș Bogdan, analiză la sânge: De unde vine pericolul suprem pentru Liviu Dragnea – Cine i-ar putea fura votanții

El a precizat că preşedintele PNL, Ludovic Orban, nu s-a întâlnit separat cu primarii absenţi. "Nu cred că au noi supărări, ci este tot supărarea de la alegerile locale, ei au supărări şi faţă de conducerea naţională a PNL. Dar noi avem preocuparea să ne pregătim pentru câştigarea alegerilor europarlamentare", a detaliat Nicolae Robu.

În altă ordine de idei, fostul consilier de stat în domeniul politicilor de sănătate la Cancelaria premierului Dacian Cioloş, Raul Pătraşcu, a fost fost prezentat de Nicolae Robu ca fiind cel mai proaspăt membru al PNL Timiş, venit de la PLUS.

Citește și: Ministerul Justiției șochează! Se dorește suplimentarea de posturi la o secție care o anchetează pe Kovesi

El este absolvent al Universităţii Yale cu diplomă de licenţă în chimie şi al Universităţii de Vest Timişoara, cu masterat în fizică, în prezent, făcând parte din echipa de cercetare a Centrului de Medicină Genomică al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara.

Pătraşcu a declarat în conferinţa de presă de luni că după ce a activat în campania "Oameni Noi", a decis să vină la PNL, unde nu doreşte funcţii, ci să-şi pună experienţa în folosul oamenilor. Raul Pătraşcu a mai adăugat că a plecat din PLUS pentru că acolo au impresia cu toţii "că ştiu totul şi nu mai trebuie făcut nimic, am simţit o plafonare".

Citește și: Poșta Română a devenit agent electoral pentru PSD! Cât costă întreaga operațiune

"Am decis să vin la PNL din PLUS pentru că am considerat că pot să-mi pun mai bine în valoare ideile. De peste un an lucrez la un plan de sănătate. Acolo m-am simţit îngrădit. Dreapta politică trebuie să fie unită, trebuie să ieşim din această bulă elitistă. Nu consider benefică această atitudine de autosuficienţă (din PLUS, n.r.) şi nu văd cu ochi buni atacul la PNL. Nu am venit să iau locul nimănui, ci să-mi pun la dispoziţie experienţa", a detaliat Raul Pătraşcu.

Citește și: Un deputat USR îl desființeză pe Eugen Teodorovici! Acuzații fără precedent pentru Ministrul Finanțelor .