Nicoleta Luciu s-a operat in mare secret. Interventia a durat 4 ore

Nicoleta Luciu a devenit o pesoana scumpa la vedere, cel putin in cercurile mondene, de unde pana nu demult era nelipsita. De cand s-a mutat insa la Miercurea Ciuc, vedeta mai vine doar ocazional la Bucuresti si atunci pentru a-si face mici retusuri in cabinetul medicului estetician. Saptamana trecuta, bruneta i-a facut o astfel de vizita medicului ei, Calin Dobos, la care a petrecut de data aceasta ceva mai mult timp decat de obicei. De cateva ori pe an, Nicoleta Luciu are grija sa-si improspateze tenul si sa-si injecteze tot felul de substante pentru a ramane tanara si frumoasa pentru cei patru copii ai ei, scrie click.ro. Primavara trecuta, bruneta a recurs la cateva injectii pentru regenerarea tenu ...