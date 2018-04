Nicoleta Luciu si-a micsorat stomacul! De ce a facut acest lucru

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicoleta Luciu a avut o greutate care a fluctuat in ultimii ani. Dupa nasterea celor patru copii, vedeta a slabit foarte mult dupa fiecare sarcina. Nicoleta a dezvaluit si care este secretul sau. Aceasta nu a apelat la vreo operatie, ci si-a micsorat stomacul in mod natural. „Eu am mancat foarte putin in general si mi-am misorat stomacul. Aici, la Miercurea Ciuc, toata lumea mananca normal. Slanina cu ceapa, mancaruri gatite, o gramada de mancaruri grele. Si mananc si eu. Dar… impart o portie in zece, iar eu mananc a zecea parte. Aici imi este mai greu sa ma descurc cu regimul, tentatiile culinare sunt mari. Plus ca n-am concurenta. Ai vazut cum este, la Bucuresti, daca mergi la un eveniment si vezi o femeie mai ...