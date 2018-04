Nicoleta Voica si Alin Bagiu, un profesor din Timisoara, s-au logodit recent, iar acum se pregatesc de nunta. Numai ca un secret despre viitorul sot a iesit la iveala

nicoleta voica

Logodnicul Nicoletei Voica este inca un barbat casatorit. Artista a marturisit ca barbatul de care s-a indragostit se afla in divort.

Se pare ca, sotia lui Alin Bagiu, Lacramioara, a aflat de relatia extraconjugala a barbatului ei, in octombrie, anul trecut.

Nicoleta Voica a lamurit situatia si a lasat sa se inteleaga ca in curand va fi o femeie libera. ”Nu mai am nimic de declarat. Toate sunt niste tampenii si multe rautati. Alin este in divort, asta conteaza cel mai mult”, a declarat Nicoleta Voica pentru Click.

Nicoleta Voica se marita la 61 de ani. Artista de muzica si Alin Bagiu, un profesor din Timisoara s-au logodit recent, iar acum se pregateste de nunta, dupa cum spun apropiatii.

Petronela, o tanara de 18 ani din Botosani, a murit injunghiata cu 30 de lovituri de cutit. Autorul crimei este un baiat de 16 ani pe care l-ar fi cunoscut pe Facebook, si pe care l-a rugat sa-i faca poze in padure. Discutia a degenerat la fata locului dupa ce Petronela i-ar fi jignit iubita.

Crima a avut loc in timpul unei sedinte foto, intr-o padurice de la marginea Botosaniului. Petronela a fost ucisa de un adolescent de 17 ani. In doar cateva ore, suspectul a fost identificat si retinut.

Tanarul si-a recunoscut fapta in fata procurorilor. I-ar fi curmat viata Petronelei fiindca i-ar fi jignit iubita, scrie adevarul.ro. In timpul sesiunii foto, Petronela i-ar fi spus tanarului fotograf ca iubita sa este grasa si urata. In acel momentul, Bogdan ar fi tabarat asupra victimei.

