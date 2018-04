Nicu Covaci: „Un neam care behaie si nu pune mana pe bata nu schimba nimic”

Nicu Covaci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Cel mai de pret lucru pe care l-a pierdut tara noastra este omenia”. A spus-o Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, in direct la Realitatea TV. Artistul este de parere ca romanii au nevoie de coloana vertebrala. Este si ceea ce isi propune trupa Phoenix, cu ajutorul mesajelor pe care le transmite prin muzica. Invitat in platoul Realitatea TV, Nicu Covaci a explicat de ce a decis sa concerteze din nou in Romania, dupa ce o buna parte din viata a trait in exil. „Ne-am intors acasa zicand ca e datoria noastra sa ducem steagul mai departe, sa incurajam lumea si chiar speram ca s-a schimbat ceva si va fi bine si frumos. Sunt deceptionat, trebuie sa spun, poate ca gresesc, nu a reusit nimen ...