Nicușor Dan anunța ca a discutat cu PNL, PLUS și USR și va fi candidatul lor la Primaria București: 'Toți vor sa scape de PSD in București. Așa vor ei'

Nicușor Dan consideră că “poziția cea mai potrivită pentru mine ar fi cea de primar al Bucureștiului”, nefiind interesat de o candidatură la prezidențiale, potrivit mediafax.

“Trebuie să ne uităm la ce vor oamenii, și oamenii, dacă-i întrebați, așa numitul public de dreapta sau anti PSD, dacă-i întrebați, toți vor un singur candidat din partea dreptei (...) Fie că vorbim de votanți USR, fie că vorbim de votanți PNL, fie că vorbim de PLUS, fie că vorbim de alți oameni care se definesc ca fiind de dreapta, toți vor să scape de PSD în București. Așa vor ei”, a afirmat Nicușor Dan.

Citește și: Răbufnire de ultimă oră a lui Rareș Bogdan! ‘Nu se poate!’

El a adăugat că, în aceste condiții, alegătorii dreptei vor un candidat unic. “Publicul nostru ne obligă să avem un candidat unic și eu aș vrea să fiu eu ăla. Dar pentru asta trebuie să vrea și alții”.

Întrebat de Marius Tucă dacă a avut discuții pe această temă cel puțin cu reprezentanții USR, partidul pe care l-a fondat și condus până în iunie 2017, Nicușor Dan a răspuns: „Fără îndoială. Da. Răspunsul este da, am discutat cu USR, am discutat cu PLUS, am discutat cu PNL, sub formă de tatonări așa cum e potrivit pentru momentul ăsta. (...) trebuie să excludem perspectiva ca eu sau altcineva să fie candidatul USR-ului. Publicul dreptei obligă pe toți actorii din partea dreaptă să existe un candidat unic și asta se va întâmpla”.

Citește și: Răsturnare de situaţie în cazul bătrânei de 83 de ani concediate! Ecaterina Andronescu a reacționat în forță

Nicușor Dan s-a declarat absolut convins că va fi candidatul unic al Dreptei la alegerile pentru Primăria Capitalei. “Da, da, da. Sunt absolut convins. Dacă nu cumva, printr-un miracol, se va reveni la alegerea în două tururi, ceea ce nu cred”, a spus deputatul independent.

Cât privește contracandidatul din partea PSD, Nicușor Dan crede că se va repeta scenariul din 2008, dar nu exclude posibilitatea să concureze cu Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei.

“Poate da, poate nu. Ce e important este că multă lume din PSD, chiar dacă PSD-ul va avea un alt candidat decât Gabriela Firea....vom fi în scenariul din 2008 în care PSD a avut candidat pe Cristian Diaconescu și toate structurile de partid l-au sprijinit pe Oprescu”, a explicat fostul lider al USR.

Citește și: Klaus Iohannis, critică dură la adresa Guvernului PSD! Acuză un asalt fără precedent

Nicușor Dan a candidat prima dată la Primăria Capitalei în 2012, când a obținut 8,48%, situându-se pe locul 4, după Sorin Oprescu (independent), Silviu Prigoană (PDL) și Vasile Mocanu (PP-DD). Patru ani mai târziu, în 2016, Nicușor Dan a candidat din nou și s-a plasat al doilea, după Gabriela Firea (PSD), cu 30,5%.

Fondator și lider al USR, Nicușor Dan a părăsit partidul la 1 iunie 2017. Motivul invocat a fost poziția conducerii USR față de referendumul pentru redefinirea familiei. El le-a transmis membrilor Biroului National al USR că refuză să accepte poziționarea partidului pe această temă, arătând că nu vrea să activeze într-un partid al libertăților civile, deoarece acest lucru ar limita publicul USR.