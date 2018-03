Nicușor Dan, dat afara cu poliția din ședința de consiliu de la Primaria Capitalei

ShareTweet Deputatul Nicusor Dan a fost dat afara, miercuri, de la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa ce a cerut sa ia cuvantul pe tema proiectului de hotarare privind transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a obiectivului de investitii „strapungere Buzesti – Berzei”. Nicusor Dan spune ca proiectul nu a avut proces verbal de receptie, in timp ce Primaria Capitalei afirma contrariul. Potrivit ziare.com, cand Nicusor Dan a cerut sa vorbeasca, presedintele de sedinta, Orlando Culea, a spus ca este impotriva regulamentului Consiliului si ca pot lua cuvantul doar consilierii USR. Deputatul a insistat sa vorbeasca, astfel ca presedintele de sedinta a cerut ca Nicusor Dan sa fie scos din sala. Acesta a fost insotit de politistii locali pana la iesirea din sediul primariei. Nicusor Dan a declarat ca va face plangere penala impotriva presedintelui de sedinta, motivand ca legea ii permite in calitate de deputat sa participe la sedinte si sa ia cuvantul. ShareTweet