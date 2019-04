Nicușor Dan: 'Nu cred ca mai suntem in etapa in care sa promitem figuri mesianice'

Deputatul independent Nicușor Dan spune că ar putea fi candidatul Dreptei la Primăria Capitalei în anul 2020. În acest context recunoaște însă, la Marius Tucă Show, că niciun candidat nu mai poate veni cu proiecte irealizabile, cum ar fi autostrăzi suspendate, potrivit Mediafax.

Totodată Nicușor Dan susține că populația ar trebui întrebată cu privire la finanțarea Catedralei Mântuirii Neamului din banii primăriilor.

„Nu am putut să rămân într-un partid care, din momentul ăla, s-a adresat numai progresiștilor(...) Părinții mei n-au prea înțeles de ce m-am retras din USR. Dar bunica a înțeles”, spune Nicușor Dan despre plecarea din USR.

“Dacă partidul acesta ar fi decis, la fel cum a decis să devină progresist, ar fi decis să devină conservator prin voința majorității membrilor săi, eu aș fi făcut același gest. Pentru că ne-am fi încălcat promisiunea pe care am făcut-o celorlalți oameni care ne-au votat”, a completat acesta.

Deputatul independent spune că poziția de candidat la Capitală este „poziția cea mai potrivită pentru mine. (...) Am discutat cu USR, PLUS, PNL pentru a fi candidatul dreptei la Primăria Capitalei”.

“Adică, nu cred că mai suntem în etapa în care venim și promitem autostrăzi suspendate sau figuri mesianice, așa, cred că publicul din România a depășit etapa asta. Și eu cred că în 2020 la București și la alegerile parlamentare oamenii ne vor judeca pe proiecte”, a mai declarat Nicușor Dan.

Acesta spune și care este preferatul său dintre Klaus Iohannis și președintele PLUS, Dacian Cioloș, cel care a intrat, pentru europarlamengare, în alianță cu USR.

“Între Cioloş şi Iohannis, permiteţi-mi să-l aleg pe Iohannis”.

Redăm interviul integral:

Dan Voiculescu, un matematician foarte bun, care doar dintr-un ghinion nu a luat medalia Fields

Marius Tucă: Bun găsit, oameni buni. Invitatul meu din această seară este domnul Nicușor Dan. Bună seara.

Nicușor Dan: Bună seara, mulțumesc de invitație.

Marius Tucă: Bine ați venit. Mă gândeam, înainte de a începe, care ar fi prezentarea pe care v-ați face-o dumneavoastră în momentul acesta? Lumea știe, ați candidat la primărie, ați înființat un partid, prima dată pe București, după aceea un partid care a devenit național, care ar fi statului dumneavoastră? Dacă ar fi să punem o burtieră aici pe ecran, cum ar trebui să titrăm?

Nicușor Dan: Așa, oficial, sunt un deputat independent.

Marius Tucă: Deci: Nicușor Dan, deputat independent, asta ar fi prima chestie.

Nicușor Dan: Altfel, dacă vrem să o luăm mai filosofic așa, mai metaforic, sunt un om....

Marius Tucă: Dumneavoastră, care sunteți un matematician, să o dați așa repede în filosofie, totuși...

Nicușor Dan: Sunt un om cu o meserie, matematician, care se interesează de viața publică, viața cetății.

Marius Tucă: Dar ideea de matematician mai există? Se manifestă în mod profesional sau doar undeva, acolo, în formarea dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, în structura dumneavoastră ați rămas matematician?

Nicușor Dan: Vă mărturisesc că mai visez noaptea. Matematica pe care am făcut-o eu era cercetare, niște probleme pe care încerci să le faci și cu timpul ajung să fie obsesii, ele lucrează în inconștient, și te mai trezești noaptea, așa, că visezi...

Marius Tucă: I-auzi. Vreau să aflu de la dumneavoastră, care este cel mai mare matematician al lumii? În opinia dumneavoastră.

Nicușor Dan: Din istorie sau al lumii?

Marius Tucă: Din istorie, da. Sau cineva care v-a inspirat foarte tare atunci când ați făcut matematică.

Nicușor Dan: Sunt...probabil în primii cinci ar fi Gauss, Galois, talent care din păcate a murit foarte devreme, Riemann, fără îndoială, toți cei pe care i-am menționat înainte de secolul XX. Și, în secolul XX, Grothendieck și un matematician care mie îmi place foarte mult, Gelfand.

Marius Tucă: Și dintre români ați putea cita pe cineva?

Nicușor Dan: România a avut și are încă o școală foarte bună pe un domeniu important, teoria operatorilor, nu este domeniul pe care eu l-am urmărit, Dan Voiculescu, un matematician foarte bun, care doar dintr-un ghinion nu a luat medalia Fields, de asemenea George Lusztig, un matematician foarte bun care ...

Marius Tucă: Dar Gheba? Cel care ne-a omorât cu culegerea pe care am visat-o cu toții când eram copii?

Nicușor Dan: Gheba, un foarte bun pedagog, el a fost un foarte bun profesor de școală. Nu a fost un cercetător.

Marius Tucă: Ați rezolvat toate problemele din culegerea lui Gheba?

Nicușor Dan: Nu mai țin minte ce culegere avea...am făcut la vremea aia....Ce vreau să spun este că România are norocul ăsta de a avea o școală de matematică, și asta este important inclusiv prin faptul că în momentul ăsta mulți oameni sunt în IT, și faptul că IT-ul din România este competitiv. O școală de matematică înseamnă efortul a foarte mulți oameni de la toate nivelurile. Și, foarte important, sunt oameni pe care nu-i pomenește aproape nimeni niciodată, profesori de școală și de liceu, care formează cu îndârjire alte generații de matematicieni.

Marius Tucă: Și acum? După `90? Că înainte, într-adevăr. Eu am avut un profesor de matematică, Palade, absolut excepțional, care m-a marcat în tot ce am făcut chiar dacă nu matematica a fost materia pe care am urmat-o sau care mi-a plăcut foarte tare. Dar, m-a făcut să descopăr ideea de matematică și ce înseamnă.

Nicușor Dan: Chiar și acum, da, sunt oameni pasionați care organizează concursuri, pregătesc elevi pentru concursuri.

Marius Tucă: Dumneavoastră, un copil dintr-o familie normală din Făgăraș, ați ajuns să câștigați medalia de aur la Olimpiada de matematică. De unde pasiunea asta a dumneavoastră pentru matematică? Pentru că așa vom afla și ce înseamnă USR-ul în ziua de astăzi, că dumneavoastră sunteți cel care ați pus sămânța din care a încolțit. O formațiune care astăzi este în mare vogă în România și pe scena politică.

Nicușor Dan: Eram copil și s-a întâmplat să fiu bun la matematică fără să mă străduiesc foarte tare. Când ești copil îți place să te laude lumea, mă duceam la concursuri de matematică, luam premii acolo, și...

Marius Tucă: Dar de ce nu la concursuri de limba română? De literatură română?

Nicușor Dan: Păi acolo nu luam premii.

Marius Tucă: Ah, deci aici erați foarte bun.

Nicușor Dan: Da. Matematica înseamnă....sunt buni la matematică oamenii care au o apetență pentru structuri. Pentru a recunoaște structuri, a pune în legătură, a relaționa....â

Marius Tucă: Adică trebuie să ai o minte care să...

Nicușor Dan: Fără îndoială.

Marius Tucă: Ca să ne îndepărtăm de domeniul ăsta al matematicii și să venim pe cel al politicii și cel civic, că și ăsta v-a definit ca persoană publică, spuneți-mi o formulă prin care v-ați defini dumneavoastră. O teoremă, o axiomă, un corolar. Nicușor Dan prin ce formulă matematică ar putea fi definit? Care ar fi structura lui? Unde s-ar găsi?

Nicușor Dan: Un om foarte încăpățânat și care nu se lasă călcat în picioare. Cumva asta e definiția.

Marius Tucă: Asta este o teoremă care nu are niciun semn de întrebare. Adică am putea merge spre Pitagora. Deci nu aveți o definiție matematică. V-ați da o definiție matematică?

Nicușor Dan: Nu.

Marius Tucă: V-am încurcat. Pot să tai întrebarea...

Nicușor Dan: Nu.

Marius Tucă: Dar altele nu vor fi tăiate din păcate pentru dumneavoastră.

Nicușor Dan: Ce am spus... nu retractez nimic din ce am spus....ce am spus este că matematicianul, prin fișa postului, este cineva care vrea să pună ordine în lucruri. Și, cumva, parcursul meu civic și politic este definit de acest imperativ.

Marius Tucă: De aici dezordinea în USR după plecarea dumneavoastră.

Nicușor Dan: Mda...Am spus de mai multe ori că nu comentez USR-ul. Este sub formă de eleganță.

Am creat foarte pe fugă Uniunea Salvați Bucureștiul, ca partid local, pentru că nu aveam resurse decât pentru atât

Marius Tucă: Dar în seara asta trebuie să-mi spuneți câteva lucruri pentru că, totuși, USR-ul este creația dumneavoastră și nu a fost o creație care s-a plămădit peste noapte. A fost multă muncă, pentru că a fost Uniunea Salvați Bucureștiul, au fost candidaturile dumneavoastră la Primăria Capitalei, adică nu a venit USR-ul din nimic. Dar trebuie să vă spun ceva înainte de a intra în miezul problemei, să spun așa. Nu vă caracterizează deloc USR-ul prin ceea ce înseamnă astăzi. Apropos de structură, de rigoare, de valori, tradiționale dacă vreți. Nu seamănă deloc cu dumneavoastră. Se mai întâmplă.

Nicușor Dan: Deci...îmi cereți să fac comentarii despre USR. Nu o să fac. Pot să vă spun cum am ajuns la chestiunea asta foarte pe scurt. În primul rând, Asociația Salvați Bucureștiul, avem 11 ani acum, și a ajuns la procesul cu numărul 350 ...

Marius Tucă: Bătălia în primul rând pe imobile, pe parcuri care au fost distruse, casele de patrimoniu? Nu?

Nicușor Dan: Imperativul ei a fost dezvoltarea urbană a Bucureștiului. Care înseamnă și trafic, înseamnă și poluare, deci spații verzi, înseamnă și patrimoniu ... La început, culmea, a fost că fără nicio experiență am avut niște succese notabile. De exemplu, imediat după ce ne-am lansat, am lansat un raport, Bucureștiul – un dezastru urbanistic, în care doar am colectat datele care existau deja...eram la o emisiune TV cu ministrul Dezvoltării și i-am spus: ”Uitați, trăim într-un haos urbanistic. Promiteți, aici în fața telespectatorilor, că într-o lună de zile veți da o OUG și veți modifica legea urbanismului?” Și, ce credeți? A dat OUG.

Marius Tucă: Incredibil!

Nicușor Dan: Da.

Marius Tucă: E prima promisiune la un politician care se și îndeplinește.

Nicușor Dan: Și dupa aceaa, în fine, nemaiavând contactul acesta...o relație constructivă cu clasa politică, a trebuit să mergem în partea de instanță și să-i constrângem cumva prin instanță...

Marius Tucă: Aveți avocați? Îi plătiți din banii dumneavoastră? Aveți sponsorizări?

Nicușor Dan: Am făcut un bilanț, acum la 11 ani, am primit...

Marius Tucă: Din cele 350 de procese câte ați câștigat?

Nicușor Dan: Am câștigat 162 și am pierdut vreo 120.

Marius Tucă: E o rată destul de bună pentru o organizație.

Nicușor Dan: Da. Restul fie s-au conexat cu altele, sau au rămas fără obiect sau sunt în curs...

Marius Tucă: Dumneavoastră plătiți avocații sau aveți oameni care vă susțin?

Nicușor Dan: Eu merg în instanță la multe din aceste litigii, eu reprezentând Asociația, de-a lungul timpului am plătit avocații, tot bugetul, că am făcut acum un bilanț când am cerut 2% de la oameni pentru Asociație, tot bugetul pe 11 ani e cam de 1 milion de lei. Deci sub 200.000 de euro.

Marius Tucă: Nu ați cheltuit foarte mult. Prima întrebare aici pe foaia mea, că ajungem și la prima întrebare, este legată de demisia dumneavoastră din USR. Erați anunțat ca noul star al politicii românești, un om tânăr care a activat în zona civică, s-a bătut pentru București, ași luat un scor foarte bun, 8% în vremurile alea, un partid înființat de câteva luni, chiar dacă în sondaje erați cotat cu 18-19%, și, dintr-o dată a venit acel referendum, acea dezbatere pentru familia tradițională și dumneavoastră, dintr-o dată, n-ați mers mai departe. Vreau să explicați foarte clar pentru oamenii care v-au votat, pentru că la Primăria Capitalei ați luat 30 %, un procent foarte mare de voturi, ce s-a întâmplat? Pe înțelesul tuturor. Și nu mă mai întorc la asta dacă dumneavoastră dați un răspuns care să....

Nicușor Dan: Nu, nu, nu. Asta ține de decizia mea...

Marius Tucă: Da, știu. Dar ce s-a întâmplat?

Nicușor Dan: Ce am spus despre USR? Că nu este colegial după ce te-ai despărțit de cineva să te duci să comentezi ce se întâmplă acolo în interior.

Marius Tucă: Asta nu e neapărat o teoremă infailibilă. Se poate discuta pe marginea ei.

Nicușor Dan: USB-ul, așa cum ați spus, s-a creat și el după cei 10 ani de Asociație Salvați Bucureștiul și, după candidatura mea din 2012, am creat foarte pe fugă Uniunea Salvați Bucureștiul, ca partid local, pentru că nu aveam resurse decât pentru atât, am luat cu el 25% din voturi în București – partidul, și eu 30% la Primăria Generală – și atunci ...prima întrebare: De ce s-a creat USR la nivel național?

Marius Tucă: În mod natural.

Nicușor Dan: În mod natural și pentru că aveam experiența din 2012. Eu când am luat 9% la București ca un independent, cu resurse puține...

Marius Tucă: S-a întâmplat așa pentru că erați doar un partid pe București.

Nicușor Dan: În momentul ăla am fost așa....toate ziarele mă invitau, mă întrebau ce mai fac, și după aceea nu s-a mai întâmplat nimic, pentru că așa este în politica românească: dacă nu exiști în politica națională, nu exiști. Deci, saltul de la USB la USR a fost o constrângere firească, a fost răspunsul la o așteptare pentru că multă lume....

Marius Tucă: Nu a fost o constrângere până la urmă, a fost o evoluție.Nicușor Dan: O evoluție, a fost răspunsul la o așteptare pentru că mulți oameni din provincie spuneau: ”Vrem să facem și noi ce ași făcut voi la București”, pe de altă parte a fost o constrângere, dacă vreți, pentru că un partid care rămânea la nivelul Bucureștiului nu ar fi fost interesant, nu ar fi putut să schimbe practic nimic în politica din România. Deci, a venit USR-ul. În campania aceea, vă povestesc toate acestea ca răspuns la întrebare pentru că nu vreau să evit niciun răspuns la vreo întrebare....

Marius Tucă: Să nu dureze o jumătate de oră răspunsul, în rest este OK.

Nicușor Dan: În campania aceea pe care am dus-o din oraș în oraș ca să construim USR-ul, am spus un lucru, am spus că suntem mult prea puțini ca să facem în momentul acesta ca să facem cinci partide ideologice pe cinci ideologii diferite și fiecare din partidele astea cinci să facă 5% și să intre în Parlament. Singura noastră șansă este să facem un partid umbrelă în care să se regăsească mai multe curente ideologice. Aveam deja experiența pe București, tensiunea cea mai mare....

Marius Tucă: De ce vă gândeați deja la mai multe curente ideologice? Simțeați asta la oamenii din jurul dumneavoastră?

Nicușor Dan: Pentru că aveam deja experiența de la București pe conflictul pe familie.

Dacă aș fi spus în momentul acela: ”Acest partid nu se va pronunța pe o chestiune care ține de familie”, eu aș fi fost azi în USR

Marius Tucă: Ah, exista deja!

Nicușor Dan: Exista deja acest conflict la București, pe familie, pe bani pentru Catedrala Mântuirii – să se dea, să nu se dea – pe chestiunea imigrației, chiar dacă nu era o problemă care ținea de administrația locală, anticipam asta. Nu am fost suficient de inteligent ca să trecem asta în programul politic al partidului, Dacă eu aș fi spus în momentul acela: ”Acest partid nu se va pronunța pe o chestiune care ține de familie, de asta și de asta” toată lumea ar fi acceptat și eu aș fi fost azi în USR.

Marius Tucă: Am citit foarte mult din ce ați declarat dumneavoastră și trebuie să vă învăț câte ceva, sau să vă spun părerea mea. Știți, în politică nu prea există ”la asta noi nu răspundem”. E adevărat că există răspunsul ”No comment”. În politică, și de multe ori, politicienii români nu știu să dea răspunsul ăsta și se aruncă în tot felul....dar este foarte greu, în momentul în care există o problemă națională, tu, un partid important, mai ales că vorbeai despre tema asta, să spui că nu ne pronunțăm. Asta ați făcut și cu Catedrala Neamului și răspunsurile dumneavoastră de fiecare dată erau așa: ”Nu vreau să mă pronunț pentru că lumea este divizată” .

Nicușor Dan: Corect.

Marius Tucă: Păi, da, dar răspunsul trebuia să fie tranșant. Răspunsul unui politician.

Nicușor Dan: Da! Păi, exact acel răspuns tranșant pe care l-am dat în campania electorală națională din 2016 și care ne-a dus la 9% a fost: ”Noi ne adresăm și oamenilor care au opinia asta, pe chestiunea familiei, și oamenilor care au opinia contrară pe chestiunea familiei, întrucât vrem să rezolvăm alte probleme importante pentru România și vrem să fim votați și de unii și de alții”. A fost extrem de tranșant și de...

Marius Tucă: Păi nu era niciun răspuns, nu ați dat un răspuns ca să fiți votați și de unii și de alții.

Nicușor Dan: Ba da. Răspunsul nostru a fost că ne adresăm și unora și altora.

Marius Tucă: Ăsta nu este un răspuns.

Nicușor Dan: Ba da. Ca dovadă partidul ăsta a luat 9% și a intrat în Parlament.

Marius Tucă: OK. E un răspuns.

Nicușor Dan: Ce e mai important decât asta, și asta explică gestul pe care l-am făcut. Au venit oameni la mine și mi-au spus, vă dau un singur exemplu...

Marius Tucă: Oamenii din partid? Sau cetățeni?

Nicușor Dan: Oameni din partid. Și mi-au spus: ”Eu vreau să intru în partidul ăsta. Și vreau să fac o carieră în politică în partidul ăsta. Dar eu simt că partidul ăsta va deveni la un moment dat progresist. Pentru că sunt prea mulți oameni cu orientarea asta”

Marius Tucă: Ceea ce s-a întâmplat.

Nicușor Dan: Ceea ce s-a întâmplat.

Marius Tucă: E mai mult decât progresist.

Nicușor Dan: ”Poți să-mi garantezi că eu am un loc în partidul ăsta?”. Și eu am spus: ”Da. Atâta timp cât eu sunt în partidul ăsta îți garantez că ai un loc în partidul ăsta”. E, în momentul în care partidul, prin votul majorității, s-a definit ca partid progresist, eu mi-aș fi încălcat cuvântul pe care l-am dat acelui om și multor altora că au un loc în partidul ăsta.

Marius Tucă: Sunteți prea....duceți idealismul ăsta la nivelul unui singur om căruia i-ați promis, ceea ce nu s-a întâmplat în politica românească. Dar, eu cred că dumneavoastră ați fost luat cumva pe sus de succesul pe care l-ați avut, că ați avut un succes....

Nicușor Dan: Fără îndoială.

Marius Tucă: Să iei 30% la Primăria Capitalei de nicăieri... dumneavoastră în momentul acela nu aveați un partid, să spunem național. El era în facere. Dar, până la urmă ați fost devorat de propriul dumneavoastră partid. Iertați-mă.

Nicușor Dan: Acel partid....nu....atenție. E o nuanță aici.

Marius Tucă: Sunt foarte atent.

Nicușor Dan: E o nuanță aici.

Marius Tucă: Pe asta mă bazez. Pe atenția mea și pe neatenția dumneavoastră.

Nicușor Dan: OK. Nu vă bazați pe neatenția mea. Eu fusesem ales....

Marius Tucă: Eu pot să fac orice invitat să spună ca mine, să știți.

Nicușor Dan: Mă îndoiesc. Mă îndoiesc că va funcționa cu mine.

Marius Tucă: Hotărâți-vă. Vreți să spuneți ca mine, sau vreți să spuneți ca dumneavoastră, hotărâți-vă și stabilim de acum...

Nicușor Dan: Eu în acel partid fusesem ales, înainte cu trei săptămâni să-mi dau demisia, președintele acelui partid. Da?

Marius Tucă: Cu atât mai mult.

Nicușor Dan: Exact. Însă, acel partid, a decis la trei săptămâni după ce mă alesese președinte, a decis să schimbe orientarea ideologică și m-a invitat să rămân în el. Ceea ce eu nu am făcut. Pentru că mi-aș fi încălcat promisiunea de campanie pe care am făcut-o unor oameni în particular.

Marius Tucă: Dar promisiunile făcute celor care v-au ales? Cu alea cum rămâne? Dumneavoastră ați ales. Ce ați ales de fapt? Promisiunea față de un om? Păi, și promisiunea față de cei care v-au votat? Cei 30%? Cei aproape 9%? Cu promisiunea față de ăia cum rămâne?

Nicușor Dan: În toată activitatea mea politică...

Marius Tucă: Nu, nu începeți cu toată activitatea politică...că nu sună bine.

Nicușor Dan: În toată activitatea mea politică, după acea demisie, încerc să-mi țin promisiunile pe care le-am făcut față de ei. Și cred că m-am ținut de promisiuni.

Marius Tucă: Păi, una e să fi făcut prin partidul pe care l-ați creat, și ajunseserăți cu el la un socr destul de important, și alta e de unul singur. Că în momentul ăsta dumneavoastră sunteți Nicușor Dan de pe stradă, și din Parlamentul României într-un fel, dar nu mai sunteți șeful unui partid.

Nicușor Dan: Fără îndoială.

Marius Tucă: Care acum este anunțat în sondaje cu aproape 20%.

Nicușor Dan: Rămâne ca și ei să-și respecte promisiunile pe care le-au făcut în aceeași campanie electorală față de aceeași alegători care i-au votat.

Marius Tucă: De ce familia tradițională?

Nicușor Dan: Nu înțeleg întrebarea.

Marius Tucă: Dumneavoastră ați renunțat la șefia partidului pentru că nu ați fost de acord cu ideea partidului de a vota ... știți foarte bine, de ce? Familia tradițională? Pentru că sunteți căsătorit și aveți un copil. Încă nu sunteți căsătorit.

Nicușor Dan: Nu sunt căsătorit și am un copil.

Marius Tucă: Nu e nimeni perfect. Au mai fost cazuri. Câteva milioane bune.

Nicușor Dan: Bun. Eu, în campania electorală din 2016 am promis, și am fost votat, și oamenii au strâns semnături în baza promisiunilor pe care eu le-am făcut ..

Marius Tucă: Nu ieșim de aici niciodată...așa...

Nicușor Dan: ...așa, atât de progresiști, cât și de conservatori. Da? Nu am putut să rămân într-un partid care, din momentul ăla, s-a adresat numai progresiștilor.

S-a întâmplat un singur lucru: am considerat că trebuie să mă țin de cuvânt

Marius Tucă: A avut loc un referendum...

Nicușor Dan: Da.

Marius Tucă: ... și s-a dovedit până la urmă ... bine, întrebarea era atât de proastă că oamenii nu au fost să voteze pentru ceea ce dumneavoastră ați fi votat. Ați fost la vot la acel referendum?

Nicușor Dan: Am fost la vot, nu o să vă spun cum am votat.

Marius Tucă: Nu-mi permit să vă întreb asta chiar acum, o să întreb peste câteva minute. E clar ce ați votat, pentru că dumneavoastră ați renunțat la șefia unui partid pe care l-ați construit.

Nicușor Dan: Nu. Eu vă spun un lucru: dacă acest partid...

Marius Tucă: Nu, ce? La ce mi-ați spus nu? Vreau să știu la ce mi-ați zis nu.

Nicușor Dan: La ce se presupune că ați fi spus dumneavoastră în formularea întrebării.

Marius Tucă: Eu am lăsat să se înțeleagă.

Nicușor Dan: În momentul în care pui o întrebare, prima jumătate din întrebare este o afirmație la care eu am spus nu. Dacă partidul acesta ar fi decis, la fel cum a decis să devină progresist, ar fi decis să devină conservator prin voința majorității membrilor săi, eu aș fi făcut același gest. Pentru că ne-am fi încălcat promisiunea pe care am făcut-o celorlalți oameni care ne-au votat.

Marius Tucă: Lumea se schimbă. Uitați-vă. Acel referendum nu a strâns nici măcar numărul necesar de voturi, într-o țară ortodoxă, care iubește familia, formată din soție, soț, copil și așa mai departe. Lumea se schimbă. Ce ar fi fost, vă întreb, dacă ați fi rămas, și în continuare v-ați fi afirmat aceleași valori? Ar fi fost undeva o contradicție? Și mai ales să vă bateți pentru ce ați promis atunci când ați făcut acest partid. Cred că toată România are nevoie de oameni care să aibă grijă de păduri, spații verzi, un plan de urbanism corect...

Nicușor Dan: Fără îndoială, da.

Marius Tucă: Am buletinul aici, de București. Eu sunt de mai bine de 30 de ani bucureștean. O să vă spun câteva lucruri pe care aș vrea să le văd în București. Și dumneavoastră le-ați promis. De ce nu ați mers mai departe? S-a întâmplat ceva, totuși, cred eu.

Nicușor Dan: Nu. Nu. S-a întâmplat un singur lucru: am considerat că trebuie să mă țin de cuvânt.

Marius Tucă: Bine, a căzut referendumul. De ce nu v-ați întors în partid?

Nicușor Dan: Pentru că partidul acesta continuă să se adreseze unui segment progresist prin faptul că...am spus...

Marius Tucă: Și nu vă mai reprezintă?

Nicușor Dan: Am spus că în momentul în care..

Marius Tucă: Să știți că de mine nu scăpați. Și de Pitagora scăpați, de mine nu.

Nicușor Dan: Am spus că dacă s-ar întâmpla ca acest partid să redevină partidul umbrelă care a promis că o să fie ...

Marius Tucă: Nu se va întâmpla.

Nicușor Dan: Nu se va întâmpla, eu voi continua pe calea mea să încerc să fac bine...

Marius Tucă: Păi, cum să redevină de la sine? Cum așa? Să vină cine? Să vină duhul...

Nicușor Dan: Să vină forul conducător al partidului să spună: ”Noi redevenim un partid umbrelă. Asta este platforma politică a partidului”.

Marius Tucă: E un partid care susține drepturile minorităților sexuale, și o face destul de agresiv, sau destul de puternic, hai să nu folosim ... să catalogăm noi, nu?

Nicușor Dan: Să susții drepturile minorităților sexuale este o chestiune...

Marius Tucă: Și căsătoria. Susțin căsătoria între membri de același sex.

Nicușor Dan: Nu știu să se fi pronunțat explicit pe chestiunea asta.

Marius Tucă: Păi, dumneavoastră de ce ați plecat din partid?

Nicușor Dan: Pentru că acest partid...

Marius Tucă: A devenit progresist...

Nicușor Dan: S-a definit ca fiind progresist.

Marius Tucă: Ce înseamnă să fii progresist?

Nicușor Dan: Militând împotriva referendumului pentru familie.

Marius Tucă: Asta înseamnă până la urmă, nu?

Nicușor Dan: Bine, eu....sunt nuanțe în discuția asta, dar cred că tot ce a fost de lămurit s-a lămurit.

Marius Tucă: Deci, există șansa ca dumneavoastră să vă întoarceți la un moment dat în acest partid....v-ați înscris de curând pentru că a fost problema aceea legată de Alianță. Cum vedeți alianța cu Cioloș a USR? Asta vă întreb pentru că dumneavoastră ați avut discuții, și nu una, înainte de a se face Alianța cu Cioloș. Și nu ați ajuns în acele momente la o alianță cu Dacian Cioloș, fost prim ministru. Și acum există Alianța USR PLUS.

Nicușor Dan: Da. Publicurile celor două partide sunt foarte asemănătoare și Alianța este o chestiune firească. De altfel și ...

Marius Tucă: Și dumneavoastră de ce nu ați fost de acord cu ea atunci când s-a propus prima dată?

Nicușor Dan: Lăsați-mă să închei. Există așteptarea și în publicuri și în membri celor două partide...

Marius Tucă: Sunt total de acord că este o chestie firească.

Nicușor Dan: Și, de altfel, decizia a fost luată cu majorități destul de mari în cele două partide, din câte înțeleg. Bun. La momentul la care vă referiți nu exista PLUS, deci nu era vorba de o alianță ...

Marius Tucă: Exista Cioloș.

Nicușor Dan: Exista Cioloș ca persoană, și discuția a fost dacă...care este opinia mea ca Dacian Cioloș să intre în USR. Asta a fost discuția...

Marius Tucă: Și v-ați opus...

Nicușor Dan: Am spus așa: eu nu am nicio prerogativă statutară să mă opun, orice om care depune o cerere poate să intre în partid, domnul Cioloș nu a depus cererea aia...

Marius Tucă: Nu putea să intre așa în partid...

Nicușor Dan: Așa, în orice caz, eu nu aveam prerogativă statutară să mă opun. Da? Bun.

Marius Tucă: Spuneți-mi, Alianța asta vi se pare la fel de progresistă cum ați văzut dumneavoastră USR-ul din care ați ieșit și pe care l-ați abandonat până la urmă, spunând că nu v-ați abandonat principiile, ceea ce pentru un on în politică este mare lucru, până la urmă. E la fel de progresistă Alianța asta, USR- PLUS în momentul ăsta?

Nicușor Dan: Prin modul în care ea s-a definit la referendumul pentru familie spun că da.

Poziția cea mai potrivită pentru mine ar fi cea de primar al Bucureștiului

Marius Tucă: Deci, în continuare credeți că nu o să vă întoarceți prea curând. Totuși, o să vină niște alegeri prezidențiale. Credeți că alianța asta o să aibă un candidat la președinție?

Nicușor Dan: Eu cred că o să aibă.

Marius Tucă: De ce nu ați fi dumneavoastră?

Nicușor Dan: Eu am...

Marius Tucă: Păi, de ce? Ați fost cel care a fondat partidul.

Nicușor Dan: Eu am o foarte lungă preocupare legată de București și cred că poziția cea mai potrivită pentru mine ar fi cea de primar al Bucureștiului.

Marius Tucă: Adică, veți candida la anul la alegerile pentru Primăria Capitalei din nou. Asta este o știre.

Nicușor Dan: Răspunsul meu este următorul...

Marius Tucă: Din partea cui?

Nicușor Dan: Trebuie să ne uităm la ce vor oamenii, și oamenii, dacă-i întrebați, așa numitul public de dreapta sau anti PSD, dacă-i întrebați, toți vor un singur candidat din partea dreptei, fie că ei votează PNL...

Marius Tucă: Vorbiți de prezidențiale?

Nicușor Dan: Nu. Vorbim de Primaria București. Fie că vorbim de votanți USR, fie că vorbim de votanți PNL, fie că vorbim de PLUS, fie că vorbim de alți oameni care se definesc ca fiind de dreapta, toți vor să scape de PSD în București. Așa vor ei.

Marius Tucă: Vor de 12 ani.

Nicușor Dan: În condițiile astea, publicul nostru ne obligă să avem un candidat unic și eu aș vrea să fiu eu ăla. Dar pentru asta trebuie să vrea și alții. Deci, sunt dispus să discut cu toată lumea și să...

Marius Tucă: Știți că se vorbește de un candidat surpriză, despre Rareș Bogdan că ar putea fi candidatul la Primăria Capitalei la PNL. Ce părere aveți?

Nicușor Dan: Rămâne să vedem ...

Marius Tucă: Rămâne să vedem ce părere aveți?

Nicușor Dan: Nu, înainte de asta....

Marius Tucă: Dar dumneavoastră trebuie să fiți mult mai articulat. Pe mine dacă m-ați întreba de cineva v-aș răspunde: ”Da. Cred că nu. Cred că da”. Haideți să o luăm de la...

Nicușor Dan: Vreau să vă demolez întrebarea și după aceea să vă răspund la ....

Marius Tucă: Întrebările mele sunt impenetrabile și inexpugnabile, nu aveți cum să dărâmați întrebarea, eventual puteți să o clătinați, dar nici măcar atât. Ce părere aveți de faptul că...

Nicușor Dan: Înainte să...

Marius Tucă: Ajungem și acolo.

Nicușor Dan: Dar mi-ați pus o întrebare, lăsați-mă să...

Marius Tucă: Știu, știu, ajungem și acolo. Întrebarea nu o abandonăm și vreau să mi-o dărâmați. Dar ce părere aveți că Rareș Bogdan este primul pe lista PNL la europarlamentare?

Nicușor Dan: Este o mișcare firească a PNL-ului să apeleze la cineva care are o notorietate și o favorabilitate. PNL-ul se adresează unui public anti PSD ...

Marius Tucă: Politica se face pe notorietate?

Nicușor Dan: Politica se face pe voturi.

Marius Tucă: E un răspuns bun până aici.

Nicușor Dan: Voturile ți le aduce un om care are notorietate și favorabilitate.

Marius Tucă: Și după vot nu mai contează ce se întâmplă? Dacă persoanele votate pe notorietate nu se ridică la nivelul sau la așteptările votului? Ce se întâmplă? Nu ne uităm și la ce se întâmplă după vot?

Nicușor Dan: Nu cred că această discuție se potrivește cu Rareș Bogdan. Este o persoană care va face față.

Marius Tucă: Nu, vorbeam în principiu. Vorbeam de principii.

Nicușor Dan: Eu am înțeles că mă întrebați de strategia PNL-ului.

Marius Tucă: Vă rog.

Nicușor Dan: Rareș Bogdan este o persoană care face față poziției de europarlamentar fără îndoială.

Marius Tucă: Eu nu sunt de acord din principiu cu oameni care fac presă să treacă în partea cealaltă. Cumva, treci de partea cealaltă a baricadei. Nu este vorba despre Rareș Bogdan sau Carmen Avram, un alt exemplu ilustru în zilele astea, ci pur și simplu, cred că meseria de gazetar este meserie de gazetar și este cumva pe viață, dacă-mi dați voie. Eventual, o candidatură la președinție, că se va întâmpla și asta. S-a mai întâmplat, într-un fel, să fie cineva, un jurnalist, candidat la președinție.

Nicușor Dan: Eu cred că e dreptul fiecăruia să-și facă....nu știu, aveți o perspectivă așa sacralizantă pentru meseria de jurnalist.

Marius Tucă: Da. Pentru mine este.

Nicușor Dan: Eu cred că este dreptul oamenilor să-și aleagă cariera profesională în modul în care și-o doresc.

Marius Tucă: Total de acord. Rămăseseți dator cu răspunsul la o întrebare. Nu v-am lăsat. Răspundeți acum.

Nicușor Dan: Răspunsul la întrebare este că noi deocamdată...m-ați pus să comentez un zvon, că Rareș Bogdan și-ar dori să candideze la Primăria București.

Marius Tucă: Tot un zvon va fi că va fi pe lista PNL la europarlamentare. Un zvon care s-a confirmat. Într-adevăr, discutăm despre o informație pe care o luăm cu semnul întrebării.

Nicușor Dan: Da. Până când Rareș Bogdan nu o să spună: ”Eu vreau să candidez la Primăria Bucureștiului și programul meu pentru București e ăla” permiteți-mi să nu intru în speculații.

Am discutat cu USR, am discutat cu PLUS, am discutat cu PNL pentru a fi candidatul dreptei la Primăria Capitalei

Marius Tucă: Mie mi se pare normal și firesc ca dumneavoastră să vă doriți în continuare să fiți candidat pentru Primăria Capitalei. Ați discutat cu cei din USR? Ca să fiți la anul candidat măcar din partea USR, dacă nu din partea întregii drepte?

Nicușor Dan: Fără îndoială. Da. Răspunsul este da, am discutat cu USR, am discutat cu PLUS, am discutat cu PNL, sub formă de tatonări așa cum e potrivit pentru momentul ăsta. Ăăăă....am uitat ce doream să spun....

Marius Tucă: Sunt întrebările prea grele? Spuneți-mi, dacă e, cobor un pic ...

Nicușor Dan: Voiam să completez cu ceva...

Marius Tucă: Ne întoarcem de unde am întrebat, apropos de faptul că ați vorbit că vreți să fiți candidat la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan: Este cert, și voiam să completez răspunsul cu cealaltă jumătate de întrebare...trebuie să excludem perspectiva ca eu sau altcineva să fie candidatul USR-ului. Publicul dreptei obligă pe toți actorii din partea dreaptă să existe un candidat unic și asta se va întâmpla.

Marius Tucă: Dumneavoastră credeți că se va ajunge la un candidat unic din partea dreptei?

Nicușor Dan: Da, da, da. Sunt absolut convins. Dacă nu cumva, printr-un miracol, se va reveni la alegerea în două tururi, ceea ce nu cred.

Marius Tucă: Credeți că PSD-ul va avea un alt candidat decât Gabriela Vrânceanu Firea?

Nicușor Dan: Poate da, poate nu. Ce e important este că multă lume din PSD, chiar dacă PSD-ul va avea un alt candidat decât Gabriela Firea....vom fi în scenariul din 2008 în care PSD a avut candidat pe Cristian Diaconescu și toate structurile de partid l-au sprijinit pe Oprescu.

Marius Tucă: S-a întâmplat asta. Am scos buletinul pentru că cu dumneavoastră nu se poate altfel: scrie București aici, da? Vă garantez eu că am deja aproape 30 de ani de când sunt cetățean cu buletin de București. Vă aduceți aminte filmul ”Buletin de București”?

Nicușor Dan: Cu Mircea Diaconu. Da, da, vag.

Marius Tucă: Vi s-ar părea un candidat bun la Primăria Capitalei Mircea Diaconu după ce a fost europarlamentar?

Nicușor Dan: Nu l-am auzit....ca să nu vorbim de persoane, să vorbim în general... cred că noi, la 30 de ani după Revoluție, și după ce am văzut multă lume care a venit și a promis și, în general, nu a făcut, trebuie să ne uităm la oameni, chiar la proiectele oamenilor. Adică, nu cred că mai suntem în etapa în care venim și promitem autostrăzi suspendate sau figuri mesianice, așa, cred că publicul din România a depășit etapa asta. Și eu cred că în 2020 la București și la alegerile parlamentare oamenii ne vor judeca pe proiecte.

Marius Tucă: Dar ce proiecte are PNL-ul acuma? Pentru europarlamentare? Cu această listă pe care o deschide Rareș Bogdan?

Nicușor Dan: Vă spun sincer că nu m-am interesat foarte tare de aceste alegeri, îmi continui și activitatea mea pe București și activitatea în Parlament și pregătirea de campanie viitoare pe București.

Marius Tucă: Ah, deci începeți campania pe București de pe acum. Pentru că tot a venit vorba de București, și am un buletin de București, uitați ce mi-aș dori eu pe București: încep cu spațiul verde, să nu se mai taie niciun copac, să dea o lege Consiliul General, Parlamentul, nu știu, să nu se mai taie niciun singur copac. Există o astfel de lege în momentul ăsta?

Nicușor Dan: Nu. Ar fi destul de simplu să fie făcut. Din punct de vedere administrativ ar trebui să se facă în felul ăsta: o să încep cu problema, de unde vine problema. Carierele de blocuri, când s-au făcut în comunism, ele s-au făcut cu niște planuri de sistematizare, ce sunt PUZ-urile de azi. Și planurile alea de sistematizare prevedeau inclusiv spațiile verzi de recreere între blocuri. În `90, când noi am trecut la democrație, am uitat de planurile alea de sistematizare și acum, dacă vă uitați pe Planul Urbanistic General al Bucureștiului – de exemplu carierul Titan – o să vedeți o pată mare, așa, pe care scrie ”construibil”. Nimeni nu s-a dus în detaliu …

Marius Tucă: Să vadă că acolo...

Nicușor Dan: Să figureze pătrățel cu pătrățel toate zonele astea care aveau funcțiunea de spațiu verde. Din cauza asta, pentru că nici nu există o mare cultură urbanistică, nici la nivelul funcționarilor, nici la nivelul instanțelor câteodată, că s-a întâmplat, parte dintre terenurile acestea au fost retrocedate, oamenii au venit și au spus suntem proprietari, avem dreptul să construim. Uneori, complicitatea primăriei, alteori s-a întâmplat că...

Marius Tucă: Tot felul de complicități

Nicușor Dan… că ele au dispărut. Ce trebuie să facem? Pur și simplu, în Planul Urbanistic General, după ce le inventariem, să le figurăm ca spații verzi.

Marius Tucă: Ok, dar o lege care să interzică să tai. Știu că în Canada e foarte strictă legea asta. Să tai, să defrișezi, șamd. Să pleci de la un singur copac. Sau dacă există cazuri cu totul excepționale să plantezi în altă parte de 10 ori mai mult.

Nicușor Dan: Nu, legea asta există. E articolul 71 din ordonanța 195 care spune exact lucrul ăsta. Este interzisă schimbarea destinației

Marius Tucă: Schimbarea destinației e una, dar se taie pe ici, pe colo. O altă chestie pe care aș vrea...

Nicușor Dan: Pentru că nu avem instituția care să verifice.

Marius Tucă: Păi și avem instituția asta... trebuie să avem.

Nicușor Dan: Instituțiile astea sunt Poliția locală, Garda de Mediu și peste ele Parchetul.

Marius Tucă: Ăștia Sunt ăia care te așteaptă în parcuri să vadă dacă faci amor tandru în mașină și îți bat în geam. Vi s-a întâmplat să vă surprindă?

Nicușor Dan:Nu. Nu.

Marius Tucă: Păi totuși matematicianul poate să aibă...

Nicușor Dan: Sunt un om tandru, dar nu în mașină.

Capitala are 98 de zone construite protejate în care sunt cam 18.000 de case. Ele trebuie inventariate

Marius Tucă: Să știți că mașina nu exclude de la sine tandrețea, mai ales în lizierele pădurilor. Ce mi-aș dori eu să mai fie în București? O hartă a Revoluției. Totuși România asta a avut o Revoluție în 1989, revoluție în care s-a tras, au murit oameni. Și sunt atâtea obiective ale unui traseu care să fie traseul Revoluției române, începând cu Otopeni, cu Coandă, pentru că acolo au murit foarte mulți oameni știți bine, Piața Revoluției, s-a întâmplat unde era ministerul Apărării, foarte multe. Vă spun doar câteva. Vă spun poate mă luați cumva în campanie, bineînțeles voluntar. Nu există...

Nicușor Dan: Lăsaţi-mă.. legat de asta...

Marius Tucă: Vă rog.

Nicușor Dan: E o idee foarte bună. Nu am avut-o niciodată. O s-o rețin

Marius Tucă: Ideile pe care le am de obicei nu le mai are nimeni.

Nicușor Dan: Ce am reușit să facem... Știți că Bucureștiul e o suprapunere de 5 momente de arhitectură. Deci este un moment să-i spunem neoclasic, urmat de un moment modernist, urmat de tot ce a fost interbelic, urmat de comunism și mai este unul preneoclasic, în special bisericile. Și am reușit să facem un traseu turistic pentru fiecare din aceste etape.

Marius Tucă: E bună și asta, dar Revoluția înseamnă și altceva. O altă hartă pe care aș face eu și care implică vizitatori mulți, trasee și așa mai departe, inclusiv ghizi. O hartă a tuturor să spunem muzeelor din București. Ar intra foarte multe . Nu există o hartă a muzeelor. Sunt atât de multe muzee. Eu vă garantez că sunt foarte mulți bucureșteni care nu știu de unele muzee, iar dacă au auzit nu știu unde se află aceste muzee. Chiar eu am descoperit muzee sau case particulare, case vechi, în care funcționează muzee despre care nu știe nimeni sau de care nu știam. Cred că ar trebui să existe. Mâine să se facă o hartă a muzeelor din București.

Nicușor Dan: E un întreg departament al Primăriei Municipiului București care ar trebui să facă asta.

Marius Tucă: Trebuie să fie o hartă a cimitirului Bellu. Sunt foarte mulți care merg în pelerinaj, nu e de râs. Așa cum marile cimitire din Paris...

Nicușor Dan: Per Lachaise, da, sigur...

Marius Tucă: ... oamenii merg și depun o floare sau pur și simplu se duc să se roage la mormântul unor celebrități, ce se întâmplă la Morison, acolo în Franța, dar aici avem marii scriitori români, începând cu Eminescu și terminând, dacă vreți, cu Nichita Stănescu și Adrian Păunescu și așa mai departe. O altă hartă pe care aș face-o și aș face-o mâine... să-mi aduc aminte... despre București... aș face o hartă a teatrelor sau o hartă a caselor. Pentru multe dintre ele v-ați bătut dvs să rămână în picioare.

Nicușor Dan: Aici este pe... Bucureștiul are 98 de zone construite protejate în care sunt cam 18.000 de case. Ele trebuie inventariate.

Marius Tucă: Da, dar muzeele știm care sunt. De la Muzeul Național la Antipa, Muzeul Satului, dar nu există o hartă în care să fie prevăzute toate muzeele și atunci când vine, la fiecare hotel sau la fiecare grup turistic, uite asta e harta cu muzeele, asta-i harta cu traseul Revoluției. Sunt mulți oameni care au auzit de Revoluție, e prima și ultima Revoluție transmisă în direct. Și sunt atâtea lucruri care pot fi văzute. Mergând până acolo în sala în care “s-a sinucis” generalul Milea.

Nicușor Dan: Sigur, legat de case...

Marius Tucă: Cum a fost Revoluția pentru dvs?

Nicușor Dan: Doar o secundă.

Marius Tucă: Da, vă rog.

Nicușor Dan: Cele 18.000 de case sunt, practic, patrimoniul nostru construit al orașului, și trebuie să existe, și e o chestiune care costă 3-400.000 de euro ca să o faci. Pur și simplu, faci un parteneriat cu Universitatea de arhitectură și cu studenții coordonați de profesori, faci fișa celor 18.000 de case și în momentul ăla ai și un instrument științific pentru a ști unde poți să demolezi pentru că se mai întâmplă să ai tot tot felul de lucruri pe care poți să le demolezi, unde mai poți să pui un etaj și unde nu poți să te atingi. Asta trebuie făcută, cred, imediat.

Marius Tucă: Care e cea mai frumoasă casă din București în opinia dvs? Casă, conac, palat, castel.

Nicușor Dan: Greu de spus. Poate Biserica lui Bucur că e cea mai veche, poate Ateneul Român...

Marius Tucă: Iar, o hartă cu bisericile și mănăstirile din București. Nu știe nimeni unde sunt, cum sunt, cum ajungi la ele.

Nicușor Dan: Fără îndoială, da.

Marius Tucă: Deci v-am dat câteva idei, aproape că sunteți primar general al Capitalei.

Nicușor Dan: Cele cinci hărți de care v-am spus, cumva răspund. Harta asta patriarhală cam răspunde la ce vreți dvs. Dacă vreți să faceți o după-amiază în care să vedeți Bucureștiul patriarhal...

Marius Tucă: Cea patriarhală?

Nicușor Dan: Da, pleacă de la Biserica lui Bucur și se termină undeva în Lipscani.

Marius Tucă: E trecută și Biserica Colțea?

Nicușor Dan: Biserica Colțea... nu.

Marius Tucă: Sunt multe biserici care până la urmă sunt monumente. Uite că mi-am pierdut și eu o idee.

Nicușor Dan: Cu Revoluția.

Marius Tucă: Nu, cu Revoluția nu am pierdut-o. Undeva să fie afișate în fiecare zi, spațiile libere din București. Adică să fie o hartă a spațiilor goale, libere. Da? Sunt atâtea terenuri care sunt libere de sarcină. Și să știm cine e proprietarul și dacă Primăria cumpără din aceste spații, cum se întâmplă acuma, din aceste terenuri. Adică în fiecare moment să știm și că aici există un plan de construcție, ș.a.m.d. Cred că ar trebui identificate, făcut și acest inventar al spațiilor libere din București, mai ales pentru un primar care vrea să aibă grijă de tot ce înseamnă urbanism în București.

Finanțarea Catedralei Neamului, o chestiune pe care oamenii ar fi trebuit să fie chestionați

Nicușor Dan: Da, asta este un lucru pe care l-am propus pentru că ai multe decizii pe care nu poți să le iei decât dacă ai date și nu prea ai date.

Marius Tucă: Păi asta e. Că nu s-a făcut asta niciodată. Adică un inventar al tuturor terenurilor, spațiilor, ș.a.m.d.

Nicușor Dan: Noi nu avem nici măcar o hartă cu adresele poștale, da.

Marius Tucă: Cu adresele poștale.

Nicușor Dan: O hartă cu adresele poștale nu avem. Noi, ca instrument, pe municipiul București nu avem o evidență centralizată în sistem informatic a clădirilor din București.

Marius Tucă: Și mai am două... da, vă rog.

Nicușor Dan Și legat de terenuri o oportunitate foarte mare stă în terenuri pe care le dețin foarte multe ministere. Vă dau exemplu fostului Club Steaua de pe Calea Plevnei. Noi avem Universitatea București, care este săraca înghesuită, în niște spații, pe care le folosește cu greu. A trebuit să-și facă un rectorat la mama naibii în Panduri, o clădire de altfel foarte urâtă, și la 1 km de asta avem o fostă cazarmă militară care tronează în mijlocul Bucureștiului și nu are nicio valoare adăugată.

Marius Tucă: Asta trebuie rezolvată cumva. Și mai am două idei de care mă țin de foarte multă vreme, până la urmă în timpul vieții mele o să reușesc și anume ca Șoseaua București- Ploiești, șoseaua care te duce de la aeroport și nu numai să se numească Bulevardul Eugen Ionesco, un mare dramaturg al lumii, nu numai al nostru, încă nu am reușit... se schimbă numerele, buletinele... buletinele se schimbă atunci când se schimbă, și a doua, Piața Constituției, care a fost atât de terfelită, vorbesc despre Constituție, să se numească Piața Alexandru Ioan Cuza. Totuși e cineva care a mai făcut o unire pe aici, prin București. Dar astea sunt idei care pot fi discutate și de aici înainte. Vreți să facem puțină politică?

Nicușor Dan: Eu sunt la dispoziția dvs.

Marius Tucă: Și eu la dispoziția dvs. Din păcate eu pun întrebările, sau din fericire pentru dvs. Cu Catedrala Neamului nu vreți să vă spuneți o părere pentru că... Sunteți de acord cu construirea Catredralei Neamului? Sunteți ortodox, nu?

Nicușor Dan: Sunt ortodox, da. Catedrala Neamului este o aspirație a Bisericii Ortodoxe...

Marius Tucă: Ați început foarte bine.

Nicușor Dan: Legitimă...

Marius Tucă: Da.

Nicușor Dan: Singura chestiune este în ce măsură este legitimă finanțarea ei de către stat, în cazul nostru de către cele 7 primării din București și eu cred că pe această chestiune oamenii ar fi trebuit să fie chestionați.

Marius Tucă: Sunteți de acord cu ideea referendumului în cazurile de genul acesta?

Nicușor Dan: Da, fără îndoială, sigur.

Marius Tucă: Dacă ați fi edilul șef al Capitalei.

Nicușor Dan: Da, da... Toată lumea în campania electorală a promis asta, numai că nu s-a întâmplat.

Marius Tucă: Ce se întâmplă cu România? Puteți să-mi spuneți? Eu de multă vreme nu am activat la nivelul ăsta cel mai prezent de zi cu zi, dar bănuiesc că urmăriți ce se întâmplă cu România. Care ar fi... Considerați că ați fost plecat la Făgăraș... mai aveți acolo pe cineva, rude?

Nicușor Dan Mai am părinții.

Marius Tucă: Aveți părinții acolo.

Nicușor Dan: Și o bunică.

Marius Tucă: Și o bunică. Să vă trăiască. Vorbiți cu ei?

Nicușor Dan: Sigur că da.

Marius Tucă Și vă mai întreabă măi tată, măi mamă, ce se întâmplă acolo la București, ce se întâmplă cu România? Sau bunica dvs. Câți ani are bunica?

Nicușor Dan: Bunica are 92 sau 93.

Marius Tucă: Mulți înainte!

Nicușor Dan: Mulțumesc!

Marius Tucă: Ați mai fost, să vorbiți cu ei, să-i vizitați? Ajungeți rar?

Nicușor Dan: Ajung de trei ori pe an. De Paști, de Crăciun și o săptămână în august în ultimii ani.

Marius Tucă: Și ce discutați cu bunica dvs?

Nicușor Dan: Păi...

Marius Tucă: Politică ați discutat vreodată?

Nicușor Dan: Puțin, puțin. Ăăă, e o femeie foarte inteligentă și mai ales înțeleaptă, cunoaște foarte bine ce fac eu, se preocupă de sensul...

Marius Tucă: De tot ceea ce faceți dvs.

Nicușor Dan: Da, de sensul vieții mele.

Marius Tucă: Cum am amintit puțin de părinți și de bunică și deja aveți alt ton și altă stare și chiar o emoție care se simte în platou.

Nicușor Dan: Se întreabă dacă...

Marius Tucă: Dacă vreți eu vă fac să și plângeți.

Nicușor Dan: Mă-ndoiesc, dar se întreabă dacă n-ar fi fi trebuit...

Marius Tucă: De ce vă îndoiți?

Eram la Balcic în vacanță și o familie de români m-au văzut de la distanță și “Uite-l pe Nicușor Dan. Săracu, a ajuns cu noi aici”.

Nicușor Dan: ... să rămân la Matematică, de exemplu. Deci avem discuții din astea de viață, da.

Marius Tucă: Bănuiesc că bunica dvs v-a sprijinit atunci când v-ați retras din partid pentru că nu ați fost de acord cu progresismul partidului pe care l-ați creat.

Nicușor Dan: Da. Părinții mei n-au prea înțeles. Dar bunica a înțeles.

Marius Tucă: De ce n-au înțeles părinții dvs?

Nicușor Dan: Vă mai spun... eram ...

Marius Tucă: Erați, că acum nu mai sunteți președinte.

Nicușor Dan: Da, îmi pare rău că lumea nu prea a înțeles gestul ăsta. Eram la Balcic în vacanță și o familie de români m-au văzut de la distanță și “Uite-l pe Nicușor Dan. Săracu, a ajuns cu noi aici”.

Marius Tucă: Asta e genială. Asta e și vorba mea, săracu. Am avut ani de zile cu Marius Manole la radio, la SMART FM, o emisiune dimineața și suna și zicea Bună ziua. Și noi ziceam: Săracu de el. Nu apuca să spună altceva. Deci, vedeți că, pe undeva, imaginea e asta, săracu a ajuns cu noi aicea. Dar Balcicul nu e atât de rău să ajungi. Adică... Dar care ar fi explicația pe care ați da-o totuși acum ca să lămuriți lucrurile definitiv legate de plecarea dvs și renunțarea la un partid pe care l-ați creat, în două propoziții. Că vorbim de o oră despre asta.

Nicușor Dan: În trei cuvinte: Ce ai promis, faci.

Marius Tucă: Am înțeles.

Nicușor Dan: Ce ai promis, faci.

Marius Tucă: Da, e un răspuns. Deci vă duceți acasă, vă încărcați bateriile, vă întoarceți în timp, vedeți copilul care a copilărit acolo. Totuși ați stat acolo până în anii 80, până aproape de Revoluție.

Nicușor Dan: Am stat până în 88 când am plecat în armată

Marius Tucă: Vă regăsiți acolo?

Nicușor Dan: Fără îndoială, da.

Marius Tucă: Mai aveți vreo soră, vreun frate?

Nicușor Dan: Sora mea trăiește în București, da.

Marius Tucă: Demult?

Nicușor Dan: Ca și mine. Am venit în același timp la facultate.

Marius Tucă: Ea ce face, ce profesie are?

Nicușor Dan: E psiholog acum.

Marius Tucă: Și vă psiho…

Nicușor Dan: Nu e bine în familie.

Marius Tucă: Un psiholog și un matematician.

Nicușor Dan: Am un psihic puternic.

Marius Tucă: Stați de vorbă cu ea?

Nicușor Dan: Destul de puțin, da.

Eu și sora mea nu am fost niciodată foarte apropiați. Mă bătea la șah când eram mic. Dar suntem solidari pe chestiunile importante

Marius Tucă: V-ați înstrăinat?

Nicușor Dan: Ăăă…

Marius Tucă: Oarecum.

Nicușor Dan: Nu am fost niciodată…

Marius Tucă: Niciodată prea apropiați.

Nicușor Dan: Foarte apropiați.

Marius Tucă: De ce? Vă bătea când erați mic?

Nicușor Dan: Da, la șah, și plângeam. Eram foarte ambițios și când eram mic.

Marius Tucă: Matematicieni da, le au și cu șahul, de obicei.

Nicușor Dan: Nu știu, așa s-a întâmplat.

Marius Tucă: Așa s-a întâmplat…

Nicușor Dan: Am fost în cercuri diferite, am avut precupări oarecum diferite. Dar suntem totuși solidari.

Marius Tucă: Dar ce spune … e solidară cu dvs.

Nicușor Dan: Pe chestiunile importante.

Marius Tucă: Dar nu v-a zis niciodată să mergeți la ea ca la un psiholog?

Nicușor Dan: Nu, nu.

Marius Tucă: Ce, puteați să aveți un frate stomatolog, să mergeți pentru, nu știu, o extracție.

Nicușor Dan: Eu sunt, după cum vedeți, cu mici tușe emoționale, da, sunt un om foarte puternic psihic.

Marius Tucă: Adică nu aveți momente în care vă dezechilibrați.

Nicușor Dan: Și cu un parcurs de viață foarte rațional.

Marius Tucă: Păi, matematicianul din dvs, e normal.

Nicușor Dan: Inclusiv gestul în jurul căruia ne învârtim. A fost un gest rațional, de onoare.

Marius Tucă: Ce se întâmplă cu România? Să ies din zona asta a USR-ului că pe undeva cred că vă doare.

Nicușor Dan: România, în opinia mea,…

Marius Tucă: Trebuie să recunosc că sunteți un partener de dialog foarte sincer, ceea c erar se întâmplă. Adică, eu mi-am propus atunci când un politician sau orice om o ia pe arătură, bate câmpii sau trece la faza de bla-bla să merg până acolo încât să-i tai microfonul. La dvs. nu sesizez derapaje de genulăsta, dar…

Nicușor Dan: Comunicaționale

Marius Tucă: Dar, dar sunt elemente emoționale pe care le driblați chiar cu foarte multă inteligență.

Nicușor Dan: Așa

Marius Tucă: Dar să știți că întrebările grele abia acuma vin.

Nicușor Dan: Oo, abia aștept. Știți, apropos de asta, matematicienii vorbesc foarte puțin.

Marius Tucă: Săracii…

Nicușor Dan: Da, vorbesc foarte puțin, așa îi învață meseria să se exprime și mă ajută întrebările grele ca să spun ceva.

Marius Tucă: Să știți că la sfârșit am o întrebare, o problemă de matematică nerezolvată și va trebuisă o rezolvați ca să-mi dovediți că sunteți matematicianul care a luat medalia de aur în două rânduri.

Nicușor Dan: OK. O să mergem și acolo.

Marius Tucă: Păi, dacă nu a rezolvat-o nimeni, credeți că ați putea dvs?

Nicușor Dan: Aa, vorbiți de probleme pe care nu le-a rezolvat nimeni niciodată sau probleme …

Marius Tucă: Exact.

Nicușor Dan: Aa, ok.

Marius Tucă: Dar putem încerca, nu?

Nicușor Dan: În general, trebuie să prezumi că oamenii care au trecut pe acolo înaintea ta au fost niște oameni foarte inteligenți.

Marius Tucă: Aș prezuma și eu în materie de talk show. Toți care au trecut prin… da, o să mă gândesc la asta. Ce se întâmplă cu România domnule Nicușor Dan?

Nicușor Dan: România… una din problemele mari ale României este absența unui proiect …

Marius Tucă: Absolut corect.

Nicușor Dan: Şi tocmai d-asta când vorbeam de București, vorbeam de proiectul pentru București, cred că asta-i miza pentru alegerile pentru care ne pregătim pentru anul viitor.

Marius Tucă: Numai pentru cele locale și ci pentru cele generale trebuie să fie proiecte, nu promisiuni.

Nicușor Dan: Adică…

Marius Tucă: Să fie foarte clare.

Nicușor Dan: Să faci, bun… Sunt patru milioane sau cinci care au plecat în străinătate. Ei detestă ce se întâmplă în politica din România, în general, mulți dintre ei, trebuie să le dai o speranță.

Marius Tucă: Trebuie un proiect pentru România care să-i includă și pe cei care au plecat.

Nicușor Dan: Da, exact.

Marius Tucă: De fiecare dată promisiunile astea, trebuie să-i aducem pe cei de-afară. Păi, nu ai cu ce să-i aduci atâta timp cât nu există un proiect.

Nicușor Dan: Ei trebuie să aibă speranța că la un moment dat o să existe România pe care ei și-o doresc și la care mulți dintre ei tânjesc să se întoarcă.

Marius Tucă: E adevărat. Deci România nu are proiect. Spuneți-mi, USR ce proiect are? Adică dacă ar fi să uitați ce s-a întâmplat, și eu am uitat, nu mă mai întorc acolo, și le-ați spune într-o bună zi alegătorilor să voteze, de ce ar vota USR?

Nicușor Dan: Asta trebuie să întrebați pe altcineva, nu pe mine.

Marius Tucă: Nu a rămas nimic din ce dvs ați propus, ca doctrină, ca idei, ca principii? Nu vi se par că sunt destul de combatanți cei din USR pe scena politică, apropos de manifestări? În comparație cu ce credeți sau cu ce credeți și gândiți dvs? Pentru că au renumele ăsta în momentul de față.

Nicușor Dan: Eu cred că acolo sunt mulți oameni foarte onești care se achită de… vorbesc acum despre parlamentari, că sunt cel mai aproape, care se achită de fișa postului,

Marius Tucă: Dvs. veți vota cu USR la europarlamentare, nu?

Nicușor Dan: Eu o să merg la vot la europarlamentare.

Marius Tucă: E un răspuns foarte bun. Bine. Să spunem că la anul sunt alegeri. Mă gândesc că ați vota USR? Măcar fie și pentru faptul că e un partid pe care l-ați creat, construit dvs, cu mâna dvs, cu mintea dvs. De ce ați vota USR dacă ar fi săvotați? Dați-mi un argument mie, care sunt în afară și care în momentul ăsta n-aș merge să votez.

Nicușor Dan: Domnule Tucă… ca să continui în aceeași linie francă în care am desfășurat acest interviu…

Marius Tucă: Absolut.

Nicușor Dan: V-am spus că îmi doresc să fiu candidatul dreptei la alegerile pentru București.

Marius Tucă: Locale pentru primăria Capitalei.

Nicușor Dan: Peste un an. În aceste condiții, permiteți-mi să vă dau un răspuns diplomatic la întrebarea cu cine votez la alegerile europarlamentare, prezidențiale sau parlamentare.

Marius Tucă: Ok, de acord cu dvs. Dar presupunem că ați vota USR-ul. Spuneti-mi un argument, o idee, un principiu, un proiect pentru care ați vota USR. Sau dați-mi mie, ca să nu vă pun pe dvsîncauză, eu Marius Tucă, cetățean al acestei țări, născut în 1966, pe 29 iulie , sunt mai mare ca dvs. cu 3 ani, să spunem că votez USR, să presupunem. Care este argumentul, principiul, proiectul, ideea pentru care eu să votez. Una singură, unul singur.

Nicușor Dan: Nu sunt eu persoana care să vă dea…

Marius Tucă: Dvs. l-ați creat…

Nicușor Dan: Nu sunt eu persoana care să vă dea răspunsul acesta. Adică, nu ar fi fair nici față de dvs…

Marius Tucă: OK, în regulă, nu am vrut să vă pun în dificultate, ci pur și simplu am vrut să aflu.

Limitarea mandatelor în funcții publice la 8 ani este mai rezonabilă

Nicușor Dan: Nu m-ați pus în dificultate. Nu ar fi fair să vorbesc în numele unei organizații în care nu mai sunt.

Marius Tucă: Ok, spuneți-mi un argument… păi tocmai v-ați înscris.

Nicușor Dan: Provizoriu, așa am spus.

Marius Tucă: Sunteți înscris în USR. Deci, v-am prins, și totuși vă las în pace. Spuneti-mi și mie vă rog un argument, un principiu, o idee pentru care ați vota un partid politic. O luăm altfel, ca să nu mai existe nume, USR sau altcineva. Adică un partid vine și propune . Care ar fi argumentul, ideea, principiul, proiectul, legea?

Nicușor Dan: Mai întâi trebuie să te uiți la onestitatea oamenilor, cred că asta e foarte important, primul criteriu. Pentru că în general politica e despre viitor, dar garanția că oamenii care spun azi că vor face ceva în viitor este ce au făcut ei înainte.

Marius Tucă: Aici e greu.

Nicușor Dan: Ăsta e primul lucru. Deci, calitatea oamenilor.

Marius Tucă: Bun, dar aici îi excludeți cumva pe cei care nu au făcut politică și sunt noi în politică și n-au ce să arate.

Nicușor Dan: Dar ei nu s-au născut ieri. Au făcut, au o meserie, au activat în anumite sfere.

Marius Tucă: Bun, și cei din politică toți… aproape că îmi vine să cred că toți au avut o meserie.

Nicușor Dan: Da, au și ei un trecut în societate.

Marius Tucă: Bun, trecem peste argument, trebuie să te inspire să ai încredere și așa mai departe. Stau și eu și mă întreb care ar fi ideea care m-ar cuceri.

Nicușor Dan: Un răspuns la problemele importante ale societății.

Marius Tucă: Ok, un răspuns prea general.

Nicușor Dan: Și problemele importante ale societății sunt cum colectăm mai mulți bani la buget, o problemă foarte importantă.

Marius Tucă: Cum atragem mai multe fonduri europene.

Nicușor Dan: Cum facem copii să învețe într-un singur ciclu.

Marius Tucă: Cum facem copiii, că a scăzut natalitatea.

Nicușor Dan: Cum să facem, că să ai un copil București e o aventură. Asta e o întrebare.

Marius Tucă: Asta da, aș vota cu cineva care ar vorbi despre garanția, despre faptul că ai noștrii copii sunt în siguranță. Uite de exemplu eu aș, vota, că stăteam și mă gândeam, nu e premeditat, în timp ce vă ascultam pe dvs, eu aș vota pe cineva care vine cu o lege care să interzică mai mult de un mandat pe funcțiile publice. Nu vorbesc despre Președinție unde este foarte clar reglementat, că sunt două mandate, nu vorbesc despre Senat și Camera Deputaților, cu toate că și aici ar fi de discutat. Dar sunt unii în funcții publice, în administrație, în ministere, care sunt acolo de-o viață, inclusiv în teatre, același lucru, la așezămintele de cultură. Eu aș vota pe cineva care ar limita la un mandat de 4 ani, accesul sau ocuparea unei funcții publice de felul acesta.

Nicușor Dan: Poate 8 ani e mai rezonabil, uitați vă dau un exemplu.

Marius Tucă: Mi se pare o eternitate 8 ani. Am fost 10 ani cu… da, v&