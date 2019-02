Nigerianul Zenke impresionat de „caini”: „Fanii au fost incredibili!”

Surse din PSD sustin ca Tudorel Toader se confrunta cu un mare impas. I se cere imperativ sa inainteze celebra Ordonanță in Guvern, manevra politică care poate arunca în aer coaliția PSD-ALDE, tinand cont ca ministrul Justitiei e in continuare sustinut de formatiunea lui Calin Popescu Tariceanu.

Televiziunea Romana, in calitate de membru al European Broadcasting Union si de organizator al Selectiei Nationale, face urmatoarele precizari cu privire la aparitia, in mediul online, a unui afis in care sunt reprezentate, in afara de logo-urile TVR, ale partenerilor sai si ale Eurovision Song Contest, elemente de identitate vizuala a unei formatiuni politice din Romania si mesaje care nu au legatura cu cea de-a doua semifinala a Eurovision Romania 2019: