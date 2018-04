Nimic mai simplu! Vrei sa intineresti cu 10 ani?! Ai nevoie doar de 4 ingrediente pentru a prepara aceasta crema

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru orice femeie vine un timp cand se uita in oglinda si nu mai este multumita de aspectul ei. Poate sunt anii de vina, sau poate oboseala cronica sau un mod nesanatos de viata. Ridurile apar devreme la femei, chiar de la 25 de ani, dar peste timp, ele devin din ce in ce mai greu de oprit si de camuflat. Noi am stabilit care este elixirul tineretii vesnice. Descopera mai jos cum sa prepari o crema extrem de simplu de realizat, in conditii casnice, dar care are un efect antirid excelent. De asemenea, are proprietati excelente de inalbire a tenului, elimina pigmentii si petele nedorite, deoarece contine iod. Cea mai eficienta crema antirid Ingrediente: 1 lingurita de miere 1 lingurita vaselina 1-2 picaturi de iod 1 lin ...