Nina Iliescu si-a publicat talonul de pensie, pe blogul sotului sau

Nina Iliescu, sotia fostului sef al statului Ion Iliescu, si-a publicat talonul de pensie pe blogul sotului sau, pentru a arata care este pensia sa, in conditiile in care au aparut informatii in presa ca ar avea un venit foarte mare, de 10.600 lei.

”Intervin foarte rar in spatiul public. Discretia a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicatie colegilor mei de munca, atatia cati mai sunt in viata”, scrie Nina Iliescu pe blogul sotului sau.

Conform talonului de pensie din ianuarie 2018, sotia fostului sef al statului a incasat o pensie cu putin peste 2.100 de lei.

”Nu, pensia mea nu a crescut ca in povesti, ci s-a marit, conform legii, in ultimii zece ani, pana la o suma lunara care depaseste cu putin 2000 de lei. Colegii mei n-au a se minuna: marirea de pensie din presa nu e marire, e doar stire falsa, si dovada de ”profesionalism” jurnalistic”, mai spune aceasta.

Nina Iliescu, in varsta de 87 de ani, a fost cercetator in domeniul coroziunii metalelor.

