Ninsoarea portocalie, fenomen neobisnuit in Romania ce s-ar putea produce in urmatoarele ore

Mai intai codul galben de ninsoare si viscol, apoi, de la ora 23, sudul tarii se va afla sub cod portocaliu, dar, inedit, vremea rea ar putea aduce si un fenomen neobisnuit in Romania - e posibil ca zapada cazuta sa aiba o nuanta portocalie. Nuanta de portocaliu este data de praful saharian, adus de un ciclon puternic care are loc in zona bazinului mediteraneean, a explicat meteorologul Gabriela Bancila, pentru Digi 24. "In partea de sud a Peninsulei Balcanice, exista in suspensie concentratii semnificative de praf saharian. In zona de sud a Peninsulei Balcanice, in zona Turciei si spre bazinul estic al Marii Negre sunt concentratii importante de praf saharian. Acestea sunt antrenate pe o circulatie sud-vest nord-e ...