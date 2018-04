Nivel RECORD! La cat a ajuns datoria globala

Datorie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Datoria globala, ajunsa la un nivel record, de 164.000 de miliarde de dolari, este o amenintare la adresa stabilitatii financiare a lumii, a evidentiat intalnirea de primavara a Fondului Monetar International si a Bancii Mondiale de la Washington. Statele trebuie sa adopte masuri decisive pentru a-si reconstrui rezerva financiara, astfel icat sa-si majoreze cheltuielile in perioade de criza. Vezi si: Mai multi sefi de la Fisc au fost trimisi in judecata de DNA! Prejudiciul este imens FMI a cerut SUA, al caror deficit bugetar ar urma sa depaseasca 1.000 de miliarde de dolari pana in 2020, ”sa-si reechlibreze politica fiscala”, astfel incat sa scada pe termen mediu nivelul datoriei ca ...