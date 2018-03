Noapte capricioasa in Moldova, pe fondul Codului galben de ninsori

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Revenirea avertizarilor de Cod galben de vreme nefavorabila, dar mai ales alternarea fenomenelor meteo si variatiile bruste de temperatura au solicitat eforturi deosebite din partea drumarilor Moldovei, pentru mentinerea in buna circulatie a sectoarelor de drum national din administrare. Astfel, in noaptea de 17/18 martie 2018, la nivelul DRDP Iasi s-a actionat cu 157 autoutilaje si s-au raspandit nu mai putin de 1.046 tone de material antiderapant. Nu s-au inregistrat probleme deosebite, cu exceptia catorva autovehicule derapate, dar repuse rapid in trafic de echipele aflate in teren, fara blocarea arterelor de circulatie. Un astfel de exemplu a fost consemnat in zona Mestecanis, pe DN 17 (judetul Suceava), unde un TIR echipa ...