Noapte neagra! Atac cu rachete la aeroport. Un Airbus 320 a fost lovit cand se pregatea de decolare

Principalul aeroport din Libia a fost atacat de rachete iar un avion a fost avariat in timp ce se pregatea de decolare, conform unui purtator de cuvant al Fortelor Speciale de Prevenire a Atacurilor (Rada), chiar in ziua in care delegatiile ONU si ale Frantei au ajuns in capitala Tripoli pentru a discuta despre un plan de pace, scrie Reuters.

O racheta a lovit un avion Airbus 320 iar altele au lovit sala de sosiri la aeroportul Mitiga din Tripoli in jurul orei locale 02:00. Nimeni nu a fost ranit, conform purtatorului de cuvant.

Trimisul ONU Ghassan Salame si ambasadoarea franceza Brigitte Curmi au ajuns la acelasi aeroport pentru a participa la discutii pentru pace. Birourile reprezentantilor nu au emis un comunicat privind atacul.

Tripoli se afla sub controlul mai multor grupari armate de la revolutia in 2011 prin care a fost inlaturat de la putere Muammar Gaddafi.

Exista guverne rivale la Tripoli din 2014 iar ambasadele straine si-au mutat sediile in Tunisia.

Gruparile armate care se lupta pentru teritoriu si putere au atacat constant centrele de transport din Tripoli. Astfel, companiile aeriene au avut probleme in a-si continua activitatea.

Rada, un grup de securitate care controleaza aeroportul si care lucreaza pentru guvernul recunoscut international al Libiei, sustine ca rachetele au fost lansate de oamenii loiali unei militii conduse de Bashir „Vaca”, o grupare cu care s-a mai confruntat in trecut.

Curmi, ambasadoarea Frantei, s-a intalnit cu reprezentantii guvernului recunoscut international la Tripoli in jurul orei locale 09:00 iar Salame, reprezentantul ONU, a participat la discutii la pranz.

Intrebat daca vor avea loc alegeri anul acesta, Salame a precizat dupa intalnirea cu ministrul de Externe Mohamed Taher Siala: „Cu siguranta. Am promis acest lucru in Consiliul de Securitate al ONU”. Nu a oferit mai multe detalii.

ONU a lansat o noua runda de discutii in septembrie la Tunis intre factiunile rivale din Libia pentru a se pregati de alegeri prezidentiale si parlamentare in 2018 dar nu s-a putut ajunge la un acord.

