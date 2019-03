Noaptea mintii! Se vor interzice WC-urile in fundul curtii! Iata ce amenzi risti sa iei

WC urile in fundul curtii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Datele Eurostat arata ca in Romania sunt 8,89 milioane de locuinte, dintre care 3,98 milioane sunt in mediul rural. Dintre acestea, 2,9 milioane au acces la o retea de canalizare, insa doar 2,2 milioane sunt bransate. Deci aproape 1,8 milioane de locuinte (in care locuieste 29,7% din populatia Romaniei) au in continuare WC-ul in fundul curtii. Astfel WC-urile in curte si fosele septice vor fi intezise in urma unei circulare a Ministerul Dezvoltarii prin care sunt instiintate primariile ca toti locuitorii care au acces la canalizate sunt obligati sa se branseze la retea, altfel vor fi sanctionati, relateaza B1.ro. Prin acest document, Ministerul le impune primarilor sa intocmeasca liste cu toa ...