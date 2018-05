NOAPTEA MUZEELOR 2018. Lista muzeelor de vizitat + programul artistic + NU RATA! UPDATE

Accident rutier grav pe DN7. O masina a intrat intr-un tir care a derapat din cauza ploii. Doi copii au fost raniti Doi copii au fost răniţi sâmbătă într-un accident rutier produs pe Drumul Naţional 7, în judeţul Argeş, unde un autoturism s a izbit de un TIR care a derapat în condiţii de ploaie, transmite RomaniaTV.net. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Argeş, acci ...

Zeci de perchezitii au avut loc in ultima saptamana la suspecti de infractiuni economice. Descinderi au fost si la Constanta În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 165 de percheziții, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice. Potrivit Poli ...

Rusia a lansat prima centrala NUCLEARA pe apa din lume Rusia a prezentat sâmbătă prima centrală nucleară plutitoare din lume în cursul unei ceremonii pentru amplasarea sa la Murmansk, port în Marele Nord. Citește mai departe...

Petrecere pe strazi in satul lui Markle Meghan Markle a declanșat o nebunie, prin intrarea în casa regală britanică, nu doar în Anglia, ci și în alte colțuri ale lumii. Citește mai departe...

Guvernul Dancila, in varianta de desene animate (VIDEO) Dacă de multe ori aveţi impresia că vă uitaţi la guvernanți ca la desene animate, ei bine, nu greşiţi deloc. Mulţi dintre miniștrii cabinetului Dăncilă seamănă izbitor cu unele dintre cele mai îndrăgite personaje. Citește mai departe...

Kamara pune piciorul in prag: ”O dau in judecata!” Ce zice fosta amanta: ”Eram plina de sange…” Părea că vor petrece ani buni împreună, dar a ieșit mare scandal, care se prelungește, între Kamara și Mădălina, fosta amantă a artistului. Acesta a dezvăluit că o va da în judecată pe Mădălina, care, între altele, iar fi jignit mama. ”Eu am fost tot timpul discret. Tot timpul m-am ferit să vorbesc despre mine. […] The post Kamara pune piciorul în prag: ”O dau în judecată!” Ce zice fosta amantă: ”Eram plină de sânge…” appeared first on Cancan.ro.

NUNTA REGALA. Meghan Markle, atacata de mama-soacra NUNTA REGALĂ: Prințul Harry și Meghan Markle şi-au jurat dragoste eternă într-o atmosferă în care basmul s-a împletit cu istoria, într-o ceremonie urmărită, din faţa televizoarelor, de milioane de oameni Citește mai departe...

Cum a scapat de depresie o fosta component a trupei ASIA de depresie: ”Vreau ajutor!” Sorana Darclee, fosta componentă a trupei ASIA, a povestit, în cadrul emisiunii Antena Stars, despre problemele din viața ei. Artista a trecut printr-un divorț și a căzut în depresie, în acele momente. Căsnicia a dărâmat-o, dar spune că ar mai face o data pasul. “Dacă vrei să nu divorţezi, nu te mărita! Aş mai face […] The post Cum a scăpat de depresie o fostă component a trupei ASIA de depresie: ”Vreau ajutor!” appeared first on Cancan.ro.

Premierul Republicii Moldova: Romania este avocatul si sustinatorul Republicii Moldova in Europa Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat, vineri, că România este avocatul şi susţinătorul Republicii Moldo ...