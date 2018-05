Noaptea Muzeelor la muzeele literare iesene

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 19 mai 2018, Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) Iasi deschide 10 muzee pentru vizitare in cadrul evenimentului „Noaptea Europeana a Muzeelor”. Astfel, in intervalul 17:00-24:00, publicul se va putea bucura de vizita gratuita la muzeele „Vasile Pogor”, „Mihail Sadoveanu”, „Mihai Eminescu”, „Ion Creanga” (Bojdeuca), „Mihai Codreanu”, „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, Colectia „Istoria teatrului romanesc”, „Vasile Alecsandri” (Mircesti), „Constantin Negruzzi” (Trifesti), „Ionel Teodoreanu” (Golaiesti-Medeleni). In anul aniversarii Centenarului Marii Uniri, la Noaptea Muzee ...