Noaptea protocoalelor pierdute. Cum a aparut un protocol in doua variante și care sunt diferențele/ DOCUMENTE

Protocolul încheiat în 2016 între PG și SRI a ajuns astăzi la opinia publică. O variantă nesecretă care este publicată pe site-ul Ministerului Public și una secretă, ce a apărut câteva ore mai târziu, pe Facebook-ul lui Darius Vâlcov. Ambele au fost semnate în aceeași zi, chiar înainte de alegeri.

VEZI AICI TEXTUL PROTOCOLULUI (SECRET)

CONSULTAȚI AICI ÎNTREG PROTOCOLUL ÎNTRE SRI ȘI PARCHETUL GENERAL (NESECRET)

- Primul care a vorbit despre protocolul din 2016 a fost jurnalistul Doru Bușcu. Invitat la TVR, la ora 21.00, acesta spunea că prin redacții se "plimbă" un protocol secret încheiat între Parchetul general și SRI în anul 2016. Semnatarii sunt Augustin Lazăr și Eduard Hellvig. Prezentatorul îi spune că pe site-ul ministerului Public, deși într-un loc ferit, este publicat deja un protocol care este semnat de actualii șefi ai instituțiilor. Răspunsul lui Doru Bușcu lasă să se înțeleagă că documentele nu coincid: "Ăsta e un document tehnic, se numește un protocol, pare să fie nesecret, se găsește la un link și în afară de faptul că se cheamă la fel nu are legătură de cel de care vorbeam. Între timp, cam de pe când a început foiala a apărut acest protocol, fără ca cineva să fi vorbit de el, fără ca Parchetul sau Ministerul Public mai sunt niște protocoale, dar sunt tehnice. Nu știm dacă e adevărat sau nu pentru că e greu să verifici un document secret, dar ca ipoteză, un scenariu jurnalistic, s-a scurs un document spre anumite redacții, aspectul de oportunitate e vizibil, s-a scurs și apariția lui, despre care nu am îndoială ca s-a putut afla la servicii, a putut să ducă la prepararea unui alt protocol (...) Nasul îmi spune că e ceva în neregulă", spunea Bușcu.

Victor Ponta dă cărțile pe față: 'România intră în INCAPACITATE de plată, e pentru prima dată când Guvernul ia bani din Trezorerie, după 2010'

- Protocolul aflat pe site-ul Ministerului Public este și azi în vigoare și prevede condițiile concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor

- La mai puțin de două ore, Darius Vâlcov, consilierul premierului, aruncă bomba pe Facebook. Un necunoscut i-a lăsat pe prag protocolul secret. Acesta are 27 de prevederi, este mai stufos decât cel făcut public și menționează clar că, prin intrarea lui în vigoare, cel din 2009 nu mai este funcțional.

- ambele protocoale și cel public și cel prezentat de Darius Vâlcov au ca dată de încheiere 8 decembrie 2016, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare.

- diferențele sunt însă clare: Protocol public: „Accesul Ministerului Public la sistemele tehnice se realizează direct, nemijlocit și independent prin: utilizarea aplicațiilor informatice de intercpetare specifice; managementul țintelor și al mandatelor de supraveghere tehnică, managementul utilizatorilor din cadrul structurii conectați la sistem, direcționarea semnalului interceptat și receptționarea acestuia de structuri stabilite de Ministerul Public, exportul produselor interceptate prin intermediul aplicațiilor informatice specifice”.

Protocol secret, la același capitol 2: “Promovarea și asigurarea comunicării permanente și eficiente între Serviciu, prin structurile sale (centrale și teritoriale) și Parchet, respective structurile acestora (centrale și teritoriale)”. Documentul menționează asigurarea schimbului de informații prin canale permanente de comunicare la toate nivelurile, dar și realizarea atribușiilor organelor de cercetare speciale.

Ecaterina Andronescu a făcut public ADEVĂRUL! Pe cine vede ca viitor premier și cine decide înlocuitorul lui Dragnea la șefia PSD

Protocolul publicat pe site-ul ministerului prezintă date tehnice: Ministerul Public se obligă ca: a) echipamentele utilizate pentru conectarea la Centrul Național de lnterceptare a Comunicațiilor se fie dedicate acestui scop, nefiind permisă partajarea lor în alte rețele. Echipamentele provenind din alte rețele, la care se conecteaza Ministerul Public nu vor fi folosite în reteaua Centrului Național de lnterceptare a Comunicațiilor; b) să nu efectueze intervenții software (testări de aplicații, instalare, configurare de noi aplicații software sau modificări ale configurațiilor existente) asupra sistemelor tehnice; c) să implementeze politicile, strategiile și proceduri de securitate și protecție.

- Protocolul publicat de Darius Vâlcov arată o strânsă relaționare între instituții: "Parchetul comunică în mod operativ, nu mai târziu de 60 de zile, la data înregistrării sesizării la Parchet, modul de valorificare a sesizărilor primite de la Serviciu, cu excepția cazurilor în care, înainte de împlinirea termenului menționat, se solicită informații suplimentare în legătură cu cauza (...) Parchetul coordonează, prin intermediul procurorilor desemnați, conform prevederilor legale, activitatea organelor de cercetare penală speciale ale Serviciului". Prin înțelegere, SRI se obligă să transmită, la solicitarea Parchetului, informațiile cu privire la fapte care fac obiectul unor dosare penale.

- La scurt timp după ce apare și a doua variantă, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, anunță că protocolul secret, publicat de Darius Vâlcov, nu a creat efecte, pentru că a fost denunțat la o lună după semnarea lui deoarece era inutil. „Este vorba despre un protocol denunțat, care nu mai există. Au existat două, unul secret, unul nefiind secret, care e public. Un protocol secret e semnat în decembrie 2016, în urma deciziei CCR, s-a ajuns la concluzia că e nevoie de protocol, însă acest protocol nu și-a făcut efecutul pentru că în ianuarie 2017 a fost denunțat de SRI, împreună cu celelalte protocoale. Da, există (document de denunțare a acestui protocol. n.r.)”, a declarat Ovidiu Marincea, la Antena3.

- Ovidiu Marincea anunță că documentul este și la Comisia de Control SRI. "Din cunoștințele mele, da, există la Comisia de control a SRI toate protocoalele, inclusiv acest protocol. Nu știu să răspund la întrebarea de cine a fost inițiat și cum a fost inițiat. (...) A fost denunțat prin decizia SRI, a directorului Hellvig”.

- în miez de noapte este contrazis de Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI. "Nu am văzut nici la Directia juridică, nici la comisie Am avut totuși 65 de protocoale (...) Am văzut documentul de denunțare, nu știu dacă aici e și protocolul de care ați vorbit, iar la Direcția Juridică am văzut și cel dintre ICCJ și SRI. Mai degrabă cred că nu îl avem la comisie. Mâine verificăm", a declarat Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI, la Antena 3.

Victor Ponta dă cărțile pe față: 'România intră în INCAPACITATE de plată, e pentru prima dată când Guvernul ia bani din Trezorerie, după 2010'/