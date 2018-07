Noaptea, sotul tot soptea in somn: «hai Honey, hai Honey». A doua zi, dimineata, sotia il intreaba la micul dejun:

– Stii, draga, asta-noapte vorbeai in somn, si tot repetai «hai Honey, hai Honey»… Deci, cine-i Honey asta?

– Aaa, nu iubito, ieri am fost la o cursa de cai si Honey era numele calului pe care am pariat… Doar nu esti geloasa pe un cal?!?

In fine, pleaca barbatul la serviciu, dar isi uita telefonul acasa… Seara, cand se intoarce acasa, nici bine nu a intrat pe usa ca sotia i-a si dat o tigaie in cap.

– Asta pentru ce e, iubito?

– Ti-ai uitat telefonul acasa si te-a sunat iapa – Honey…

